Новак Джокович покидает Мельбурн

Фото: Tennis Majors

Янник Синнер в полуфинале Australian Open-2023 взял верх над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Первые два сета закончились полным разгромом первой ракетки мира – 1:6; 2:6.

В третьей партии на тей-брейке итальянец упустил матчбол на подаче соперника - 6:7 (6).

В четвертом сете убедительней был Синнер - 6:3.

Джокович не проигрывал на кортах Мельбурна с 2018 года и является 10-кратным победителем турнира, что является абсолютным рекордом.

В финале Синнер (№4 мирового рейтинга) сразится с победителем пары Даниил Медведев – Александр Зверев (Германия).

В женском финале сыграют прошлогодняя победительница Арина Соболенко и китаянка Циньвэнь Чжэнь.