Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Елена Левкович, Лилия Сыздыкова
Вчера в Астане состоялось пятое заседание Комиссии по Конституционной реформе. Обсуждение проекта нового Основного закона проходит в открытом режиме – за трансляциями из зала Конституционного суда могут наблюдать в прямом эфире все желающие. Обратив внимание на этот важный момент, председатель Конституционного суда и председатель Конституционной комиссии Эльвира Азимова дала старт обсуждениям – в ходе пятого заседания выступили более 30 членов комиссии.