Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана

Елена Левкович, Лилия Сыздыкова

Вчера в Астане состоялось пятое заседание Комиссии по Конституционной реформе. Обсуждение проекта нового Основного закона проходит в открытом режиме – за трансляциями из зала Конституционного суда могут наблюдать в прямом эфире все желающие. Обратив внимание на этот важный момент, председатель Конституционного суда и председатель Конституционной комиссии Эльвира Азимова дала старт обсуждениям – в ходе пятого заседания выступили более 30 членов комиссии.

фото t.me/konstituciyalikreforma

О правах и гарантиях

Депутат Мажилиса Мурат Абенов отметил, что у Комиссии по Конституционной реформе есть возможность провести работу над историческими ошибками. К примеру, отметил депутат, будет верным заменить название «республиканский референдум» на «народный», «национальный» или «общенациональный референдум», что в полной мере отразит единство народа.

Затронул спикер и вопросы прямых государственных гарантий защиты научной, художественной, технической и иных видов творческой деятельности.

Государство в соответствии с конституционными основами обязуется обеспечивать охрану этих прав. Кроме того, важно закрепить принцип обязанности государства создавать условия для осуществления творческой и научной деятельности, уверен Мурат Абенов.

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев заострил внимание на новом институте, который придет на смену Ассамблее народа Казахстана и Национальному курултаю, – Народный совет.

– Очень важно, что 42 члена совета будут представителями этносов Казахстана, еще 42 члена – от общественных объединений. И ровно столько же представителей маслихатов из регионов, то есть люди, которые прекрасно владеют ситуацией на местах, – отметил депутат, также напомнив о том, какими правами и обязанностями будет обладать Народный совет и его члены.

Говоря о Конституционной реформе в целом, Сергей Пономарев подчеркнул: перед членами комиссии стоит задача не переписывать нормы Конституции, а улучшать их с учетом современных реалий. И при этом не забывать, что Справедливое государство измеряется не только качеством институтов участия, но прежде всего уровнем конс­титуционной защиты базовых прав человека, центральное место среди которых занимает право на жизнь. Поэтому, по мнению депутата, необходимо зафиксировать в тексте Основного закона норму о том, что право на жизнь является абсолютным и неотъемлемым правом каждого человека, и никто не вправе произвольно лишать человека жизни, а также четко прописать запрет смертной казни. Такое конституционное закрепление усиливает гуманистический характер Конституции и придает реальное содержание принципу Справедливого Казахстана, считает мажилисмен.

Председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев подчеркнул, что все предлагаемые изменения соответствуют актуальным запросам общества и требованиям времени.

– Считаю целесообразным в рамках Конституционной комиссии рассмотреть вопрос принятия новой Конституции. Еще раз подчеркну, что окончательное решение по этим изменениям будет принимать народ Казахстана. Их судьбу определит референдум. Наша сегодняшняя задача – предложить обществу понятные и ориентированные на человека конституционные решения. Дальнейшее – в руках нашего народа, – заключил Мади Мырзагараев.

Депутат Мажилиса, председатель фракции партии «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров в своем выступлении сосредоточился на вопросе, который, считает он, является основой уверенности граждан в будущем.

– Речь идет о гарантиях защиты права собственности и жилища. Именно по этим нормам граждане судят о том, насколько государство реально защищает их права и законные интересы в повседневной жизни. Отсутствие в Конституции прямой нормы, запрещающей выселение из жилища без решения суда, порож­дает правовую неопределенность и формирует реальные риски для граждан. В этой связи считаю принципиально важным закрепить на конституционном уровне положение о том, что выселение из жилища, как и лишение жилища, возможно исключительно на основании судебного решения, – сказал депутат.

По его мнению, это уточнение имеет серьезные правовые последствия и наглядно подтверж­дает на уровне Конституции, что человек, его права и свободы являются для государства высшей ценностью.

– Обсуждение статей, касающихся жилища и собственности, демонстрирует внимание к тому, как нормы закона работают в повседневной жизни людей. При этом учитываются конкретные проблемы, волнующие граждан, и принимаемые решения, что усиливает значение конституцион­ных гарантий. В результате Конституция становится реальным механизмом защиты прав человека, основой доверия и стабильности в обществе и продолжает служить формированию Справедливого Казахстана, – уверен Айдарбек Ходжаназаров.

Академик Национальной академии наук при Президенте РК Сураган Дурвудхан говорил о важности отражения в Конституции вопросов культуры, науки, инноваций и общественного развития. По его мнению, эти сферы определяют развитие государства на всех уровнях.

– Наша связь с прошлым требует, чтобы мы ценили историю, внимательно изучали ее уроки и стремились к светлому будущему нашей страны. Мы видим, как важны для процветания государства его гуманитарная направленность и стабильность, которые Конституция закрепляет как фундаментальные принципы. Именно единство и сплоченность необходимы как нашей стране, так и всему мировому сообществу словно воздух, это залог успеха, – уверен ученый.

Математик обратился к членам комиссии с убежденностью, что государство должно создавать условия для свободной научной деятельности, отсутствие конституционного закрепления этой нормы порождает зависимость науки от внешних доктрин, что подрывает доверие общества к научному знанию.

Не просто поправки

Заместитель председателя Мажилиса Дания Еспаева отметила, что инициатива о Парламентской реформе потребовала глубокого переосмысления всей Конституции.

– Перед нами стоит задача, которая выходит за рамки правки или дополнения отдельных разделов Основного закона. И это не просто актуализация Конс­титуции 1995 года к реалиям сегодняшнего дня. Это глубокий пересмотр всей архитектуры государственного устройства, системы гарантии прав и свобод, механизма взаимодействия институтов власти и общества. Такой уровень комплексных изменений органично выводит нас к необходимости нового текста, а не серии фрагментарных поправок, – подчеркнула Дания Еспаева.

Упомянула она и еще один момент: установление специальных правовых режимов для отдельных экономических территорий. Важно предупредить опасения о том, что это может повлиять на административно-территориальное устройство. А потому, исходя из базового конституционного положения, предлагается вопрос административно-территориального устройства определить конституционным законом.

«Моральным ориентиром» наз­вал преамбулу Основного закона депутат Мажилиса Айдос Сарым.

– Она не только отражает тот исторический путь, по которому прошла наша нация, но и представляет наши цели, устремления, перспективы будущего. Прежняя преамбула, честно скажем, отражала реалии только-только созидаемого государства и общества, нынешняя – это ответственный и сильный выбор состоявшегося государства. Это выбор зрелого, ответственного общества, которое смотрит вперед и устремлено в будущее. Преамбула Конституции – это не то, что и предисловие книги. Это идейная основа, моральный ориентир, идеологический императив всего документа, – убежден депутат.

Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева­ отметила, что забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей. Эти нормы имеют не декларативный, а прикладной характер, их значение закладывается в основу государст­венной политики.

– Принимая решение или отстаивая принципиальные позиции в целях защиты детства, мы руководствуемся этим основополагающим постулатом Конституции. Самое важное, действие этих норм находит отражение в реальной жизни детей нашей страны. Только за прошлый год было зафиксировано более 51 тысячи ситуаций и случаев, когда государство, осуществляя функцию по защите детей, своевременно выявило риски, предупредило, обеспечило правовую защиту ребенка, – сообщила омбудсмен.

Динара Закиева также поддержала предложение закрепить в Конституции положение о браке как добровольном и равноправном союзе мужчины и женщины, зарегистрированном государством. Эта норма, основанная на ценностях казахстанского общества, отметила омбудсмен, является объективной необходимостью любого государства, которое заинтересовано в устойчивом развитии. Важным моментом является закрепление требования о государственной регистрации брака, что позволяет более эффективно защищать права детей.

Научный руководитель Цент­ра прикладных экономических исследований Жаксыбек Куле­кеев в своем выступлении напомнил, что ранее он уже предлагал четко закрепить в Конституции норму, касающуюся науки. Это предложение получило полную поддержку со стороны членов Конституционной комиссии. В связи с этим в проекте текста Конституции появились специальные нормы в преамбуле. При этом он отметил: пункт 3 статьи 1 проекта обновляемой Конституции нуждается в уточнении в русскоязычной версии текста.

– Считаю целесообразным сформулировать эту норму следующим образом: «Республика Казахстан признает развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций стратегичес­ким направлением деятельности государства». При этом хочу напомнить об уместном предложении Дихана Камзабекулы: учитывая глубокий смысл слова «білім», охватывающего как процесс образования, так и получение знаний, достаточно использовать термин «білім», не заменяя его словосочетанием «білім беру», – проинформировал спикер.

Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев в свою очередь, говоря о Народном совете, обозначил свое видение: новый орган не является альтернативой Парламенту и не конкурирует с ним. Это в первую очередь консультативный орган, институт, формирующий баланс и равновесие в обществе. По мнению депутата, задача совета – выявлять запросы и ожидания общества, формулировать предложения по вопросам внутренней политики, общественного согласия, национального единства и ценностей.

Со знаковым предложением выс­тупил на заседании аким Астаны Женис Касымбек. Он предложил закрепить в обновленной Конституции принципы «Слышащее государство», «Закон и Порядок», инициативу «Таза Қазақстан» как основные принципы деятельности Республики Казахстан.

– Эти нарративы станут основой для будущих поколений, укреп­ления единства, сохранения меж­этнического и межконфессио­нального согласия. Во многих странах залогом развития является верховенство закона и порядка. В таких условиях граж­дане четко понимают свою ответственность перед законом и соблюдают его. Если обратиться к международным индексам, именно такие государства входят в число самых безопасных в мире, а уровень доверия граждан к государственным институтам в них остается высоким, – отметил он.

Председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Серик Акылбай также поддержал тезис, что масштабы изменений, которые предлагается внести в Конституцию, позволяют говорить не о корректировке действующего Основного закона, а о принятии, по сути, новой Конституции. Он отметил, что новая Конституция обеспечит полную преемственность базовых ценностей государственности и их последовательное развитие с учетом накопленного правоприменительного опыта.

Серик Акылбай вновь подчерк­нул важность прямого закрепления в Конституции отделения религии от государства, что в итоге вошло в сводный проект, и обозначил необходимость дополнительной проработки нормы, касающейся статуса адвокатуры.

Руководитель фракции партии «Ауыл» в Мажилисе Серик Егизбаев в свою очередь напомнил о том, что в новой редакции Конституции Курултай закреплен как высший представительный орган, осуществляющий законодательную власть, а это позволит устранить лишнюю бюрократию в процессе законотворчества, длительные согласования между палатами.

– Согласно Конституции, единственный источник государственной власти – народ. Это значит, что Курултай – не просто законодательный орган, он обеспечивает прямое участие народа в управлении, становится символом нашего суверенитета. Курултай несет полную ответственность за законопроект с момента его разработки до принятия и вступления в силу, – подчеркнул он.

Еще одним важным стратегическим решением Серик Егизбаев назвал формирование Курултая на пропорциональной основе, то есть через партийные списки. Это, уверен глава фракции, поднимет политическую культуру на совершенно новый уровень.

Он также отметил широту полномочий Народного совета: его функции отныне являются не временными положениями или указами, а неотъемлемой частью Конституции, что укреп­ляет положение совета в государственной иерархии.

Исторический контекст

Поддержала идею принятия новой Конституции Казахстана и мажилисвумен Снежанна Имашева. Она отметила, что в рамках проводимой Конституционной реформы подготовлена сводная редакция Основного закона, проект которой предусматривает принятие полностью новой редакции преамбулы, где отражены обновленные общенациональные ценности, миссия государства, исторический контекст, а также направления развития страны. Кроме того, расширяются формы участия граждан в управлении государственными делами, усиливаются гарантии защиты прав и свобод человека.

– В связи с этим считаем необ­ходимым руководствоваться стать­ей 26 Закона РК «О правовых актах». В соответствии с этой нормой при внесении изменений или дополнений, охватывающих более половины текста нормативного правового акта, принимается его новая редакция. Учитывая вышеизложенное, а также содержание и масштаб предлагаемых изменений, считаем целесообразным и обоснованным принятие проекта новой редакции Конституции РК, соответствующей современным требованиям, запросам общества и стратегическим целям развития государства. Таким образом, я поддерживаю идею принятия новой Конституции РК, – сообщила Снежанна Имашева.

Представляя позицию ученого-юриста, ректор некоммерчес­кого акционерного общества «Карагандинский университет им. академика Е. А. Букетова» Нурлан Дулатбеков считает очень правильным включение в преамбулу Конституции Казах­стана принципов справедливос­ти, равенства, уважения прав человека и гражданских свобод. По его убеждению, через закреп­ление этих принципов будет задан курс на дальнейшее развитие политической, экономической и социальной сфер общества, что станет верным ориентиром для судебной, законодательной и исполнительной ветвей власти.

Руководитель фракции Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов выступил с инициативой закрепить в Основном законе принцип недопустимости обратной силы законов, ухудшающих положение граждан.

– Я поддерживаю норму о том, что законы, ухудшающие положение граждан или усиливающие ответственность, обратной силы не имеют. Это соответствует принципу человекоцентричности и должно стать отправной точкой для будущих законов, – уверен Магеррам Магеррамов.

По его мнению, обновленная Конституция станет прочной основой государственности, обеспечит надежные гарантии прав и свобод граждан и расширит их реальное участие в управлении государственными делами.

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев в ходе заседания представил ключевые предложения по внесению изменений в Основной закон. Так, проект поправок предус­матривает возможность введения специального правового режима на отдельных территориях Казахстана с целью стимулирования экономического развития и улучшения инвестиционного клима­та. Такой режим будет возможен в финансовой сфере или «в городе ускоренного развития». В первом случае речь идет о международном финансовом центре «Астана», во втором – о городе Алатау.

Изменения коснутся и института юридической помощи, в частности, предлагается исключить слово «бесплатно» из соответствующей статьи Конституции, дабы не ограничивать формы и механизмы ее оказания.

Отдельное внимание министр уделил новой редакции статьи 16-1, направленной на усиление гарантий прав граждан, включая принципы презумпции невиновности, недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение и освобождения от обязанности доказывать свою невиновность.

– Конституция, обладая высшей юридической силой, должна закреплять основные права и свободы гражданина, устанавливать их гарантии, – заявил Ерлан Сарсембаев.

Завершая выступление, глава Минюста отметил: предлагае­мые изменения затрагивают более 80% текста действующей Конституции, что фактически предполагает принятие новой редакции Основного закона. При этом министр подчеркнул: речь идет не о разрозненных поправках, а о попытке переосмыслить всю архитектуру учредительного публично-правового акта.

Народ как носитель суверенитета

Депутат Сената Нурлан Бекназаров остановился на нормах проекта Основного закона, которые касаются внешнеполитического курса Казахстана.

Сенатор подчеркнул: Республика Казахстан уважает основные принципы и нормы международного права, проводит политику сотрудничества и добрососедства, уважает равенство государств, не вмешивается во внутренние дела других стран, стремится мирным путем разрешать международные споры и воздерживается от первичного применения воору­женной силы. Вместе с тем в действующей Конституции норма, отражающая политику мира и мирного сотрудничества, которой придерживается наша страна, дана узко и требует конкретизации и расширения.

Председатель РОО «Союз писателей Казахстана» Мереке Кулкенов поддержал вносимую в текст Основного закона новеллу о защите не только свободы слова и творчества, но и интеллектуальной собственности. По его мнению, эти поправки окажут положительное влияние на развитие креативного потенциала страны. Кроме того, он отметил важность соблюдения баланса между свободой и ответственностью.

Профессор и первый проректор КазНУ им. аль-Фараби Еркин Дуйсенов отметил, что в тексте Конституции имеются терминологические неточности и стилистические искажения, что требует системного пересмотра положений Основного закона с учетом современных задач государственного строительства.

Он предложил закрепить новый вариант пункта 1 статьи 3 Конституции: «Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ».

Как считает ученый, такая редакция соответствует международным стандартам, в частности положениям Международного пакта о гражданских и политических правах, и отражает прак­тику закрепления народного суверенитета в ряде демократических стран.

– Всенародный референдум должен стать высшей формой прямого волеизъявления граж­дан и способом укрепления доверия к политической системе, – также отметил Еркин Дуйсенов, ссылаясь на опыт Швейцарии, Ирландии и Италии.

Ключевое звено трансформации

На пятом заседании также выступила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации, заместитель председателя Конституционной комиссии Аида Балаева. Она остановилась на сути конституционных преобразований и их значении для развития страны, обозначив ряд актуальных вопросов.

Как подчеркнула спикер, Казах­стан вступил в истори­ческий этап обновления, проводимые реформы выходят на новый правовой уровень и обретают более прочное институциональное закрепление. И ключевым звеном этой транс­формации становится новая редакция преамбулы Основного закона, обсуждению которой уделялось особое внимание.

Обновление Конституции, по ее мнению, это шаг, направленный на сохранение политической преемственности, закрепление достигнутых успехов и исправление выявленных недостатков. Стратегическая цель реформ – укрепление независимости и построение государства, основанного на справедливости, верховенстве закона, принципах законности и порядка.

– Главный смысл – укрепление независимости и институциональное оформление политической нации. В этом контексте новая преамбула, начинающаяся словами «Мы – единый народ Казахстана», выступает не символическим жестом, а формулой гражданского единства, – подчеркнула Аида Балаева.

Новые нормы Конституции ориентированы на обеспечение баланса между правами граждан и национальными интересами. Верховенство закона, справедливость и общественное согласие должны стать опорой для укрепления доверия между государством и обществом. Усиление роли политических партий призвано расширить пространство политической конкуренции и создать условия для содержательной общественной дискуссии.

Аида Балаева отметила, что предлагаемые Главой государства изменения – это не очередная техническая настройка. Это формирование долгосрочной модели развития страны, учитывающей запросы граждан и основанной на справедливости, законе и порядке.

– Проанализировав предложения, прозвучавшие в ходе всестороннего обсуждения, поддерживаю позицию о том, что представленный текст Основного закона следует рассматривать не как новую редакцию действующей Конституции, а как проект новой Конституции, – заявила заместитель Премьер-министра.

Аналогичное мнение выразил Судья Конституционного суда Еркин Онгарбаев. Он отметил, что в настоящее время предлагается внести изменения и дополнения в 77 статей Конституции, что охватывает более 80% ее текста.

– Как юрист, длительное время работающий в сфере права и научных исследований, я поддерживаю эту позицию. Согласно действующему законодательству, если изменения вносятся более чем в половину нормативно-правового акта, принимается его новая редакция. В этой связи мы должны принять решение о принятии новой Конституции Республики Казахстан, – отметил Еркин Онгарбаев.

Свобода
и ответственность

Депутат Мажилиса ­Бактыкожа Измухамбетов предложил в тексте преамбулы Конституции предусмотреть специальное положение об ответственности перед будущими поколениями и их интересах.

– Ответственность перед будущими поколениями – один из фундаментальных принципов государственной политики. Этот принцип должен стать главным ориентиром в формировании экологической политики, бюджетном планировании, рациональном и экономном использовании природных ресурсов, сохранении национального богатства. Этот подход направлен на то, чтобы государственное управление ориентировалось на устойчивое развитие страны. Он также тесно связан с социальной ответственностью государства, целями укрепления национальной безопасности. Поэтому ­утверждение этой нормы должно быть не просто декларативной позицией, а важным принципом, определяющим конкретный стратегический курс государственной политики, – подчеркнул депутат.

Он также высказался по теме конституционного статуса и функционала Курултая и Народ­ного совета. По его словам, эти две структуры не дублируют, а дополняют друг друга, и их работа позволит в полной мере реализовать концепцию «Слышащее государство».

Председатель маслихата Северо-Казахстанской области Владимир Бубенко также сделал акцент на работе будущего Народного совета, выразив уверенность, что деятельность этого органа будет способствовать укреплению доверия между обществом и властью, развитию культуры открытого обсуждения и совместного поиска решений.

Он подчеркнул, что создание Народного совета соответствует духу и логике Конституционной реформы. Эти нормы станут правовой основой для более широкого вовлечения общества в процессы государственного управления.

– Халық кеңесі будет обладать правом законодательной инициа­тивы и возможностью выступать с предложением о проведении республиканского референдума. Его статус и полномочия предлагается закрепить на конституционном уровне, что сразу делает его системообразую­щим институтом публичной власти, – отметил Владимир ­Бубенко. – Народный совет станет институтом общественного доверия. Он обеспечит обратную связь между гражданами и государством, согласует интересы разных социальных и этнических групп и повысит легитимность принимаемых решений. В случае принятия на всенародном референдуме новой Конституции Халык кенесі станет настоящей платформой, где каждый голос гражданина Казахстана будет услышан, – добавил он.

Президент международного фонда «Әділ сөз» Карлыгаш Джаманкулова высоко оценила закрепление в новой Конституции норм о защите свободы слова и творчества. Она подчеркнула: свобода слова дает гражданам возможность свое­временно получать объективную, полную и правдивую информацию, необходимую для принятия жизненно важных решений, и одновременно может рассматриваться как инструмент, защищающий государство от системных ошибок.

– Свобода слова становится процедурным условием верховенства права и соблюдения принципа «Закон и Порядок», провозглашенных в новой редакции преамбулы Конституции, – сказала она.

Карлыгаш Джаманкулова выразила уверенность, что гарантированное обеспечение свободы слова, свободы мысли и творческой свободы на уровне Конституции станет прочной основой процветания казах­станского общества.

Депутат Мажилиса Максат ­Толыкбай уделил внимание тому, какой функционал будет закреплен за Курултаем и Халық кеңесі. В частности, он отметил важную роль будущего Народного совета как институциональной площадки для выражения мнений граждан, для выстраивания конструктивного диалога между государством и обществом. Он напомнил: Халық кеңесі будет не только обладать правом законодательной инициативы – за ним также закреплено право иниции­ровать проведение рес­публиканского референдума.

Депутат Мажилиса Марат ­Башимов также озвучил ряд предложений о внесении уточнений в формулировки и содержание некоторых статей Конституции, подчеркнув, что текст Основного закона должен быть простым и понятным народу.

Депутат Мажилиса Максим Рожин обратил внимание на то, что поправки в Конституцию направлены на защиту суверенитета, единства и безопасности Казахстана, а также уточняют нормы, касающиеся охраны общественно-политической стабильности.

– Стабильность и безопас­ность – основа любых прав и свобод. Поэтому эти поправки следует воспринимать не как ­ограничение свободы, а как защиту основы свободного общест­ва, – отметил он.

Председатель маслихата Кызылординской области Мурат Тлеумбетов особое внимание уделил укреплению конституционных принципов общественного согласия и единства как важного аспекта обеспечения устойчивого и успешного развития страны. Он также подчеркнул, что отражение в Конституции принципа «Закон и Порядок» является актуальным и необходимым условием реализации каждым человеком своих прав и свобод.

Глубинное обновление смыслового содержания

Государственный советник, заместитель председателя Конституционной комиссии Ерлан Карин, выступая на заседании, детально рассказал о ключевых особенностях проекта новой Конституции.

Он акцентировал внимание на глубинном обновлении содержательной сути Основного закона, который должен определять базовые ценности, принципы и ориентиры общественного развития страны.

– Ярким подтверждением этого служит преамбула. Речь идет не о легкой корректировке прежнего текста. Представленный на обсуждение комиссии вариант подготовлен на основе обнародованных недавно программных тезисов Президента, и по своему смыслу и внутреннему духу это принципиально новая преамбула, – подчеркнул Госсоветник.

Так, в новой преамбуле права и свободы человека впервые провозглашены в качестве основного приоритета государства. Единство и согласие, межэтническое и межконфессиональное согласие определены как фундамент государственности Казахстана.

– Такие принципы, как Справедливость, Закон и Порядок, бережное отношение к природе, ставшие в последние годы неотъем­лемой частью общественного сознания, впервые закрепляются на уровне Конституции, – отметил Ерлан Карин.

Кроме того, во вступительной части Конституции впервые четко обозначаются истори­ческий путь и цивилизационные истоки казахстанской государственности.

– Новая преамбула ясно определяет наши исторические корни как ценность, четко фиксирует ключевые принципы современного этапа развития и задает вектор в будущее, – указал Государственный советник.

Среди других важных новелл – определение образования, ­науки, культуры и инноваций в качестве центральной идеи нового текста Основного закона. Это, по мнению спикера, принципиально важный момент, подчеркивающий, что будущее государства определяется не природными ресурсами, а человеческим капиталом и достижениями граждан.

– Думаю, что таким образом новый текст Конституции дает ответ на вопрос: для чего и кого существует государство? – сказал Ерлан Карин.

Важнейшей смысловой линией является также цифровизация. В проекте новой Конституции впервые закреплена норма о защите прав граждан в цифровой среде.

– На сегодняшний день защита персональных данных определяется как новый уровень защиты прав человека. Это показывает, что новый текст Конституции ориентирован на будущее. В этом смысле, полагаю, в перспективе наш Основной закон может стать примером и ориентиром для других стран, – подчеркнул Государственный советник.

Права и свободы граждан закреплены не только в преамбуле, но и утверждены в качестве особого приоритета и смыслового стержня всей Конституции. По словам Ерлана Карина, раздел о правах и свободах человека превратился не в простую совокупность деклараций, а в целостную систему, обеспеченную новыми правовыми механизмами и гарантиями.

Обратил внимание Госсоветник и на то, что в проекте новой Конституции четко обозначены новые ценности, отражающие глубинные изменения общественного сознания казахстанцев.

– Один из таких запросов общества – это четкое разграничение религии и государства. В новом тексте Конституции светский характер государства закреплен однозначно. Новая норма утвердит также светский характер системы образования и воспитания, – озвучил Ерлан Карин.

Кроме того, впервые закреп­ляется положение о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. Такое решение, по его словам, направлено на защиту традиционных ценностей на высшем правовом уровне. Эта норма усиливает защиту прав женщин, что является одним из актуальных социальных запросов в последние годы.

Как отметил Ерлан Карин, комплексным образом решается проблема устаревшего терминологического аппарата. Это связано с тем, что действующая Конституция была принята в 1995 году, когда Казахстан проходил этап сложного становления и во многом вобрал в себя терминологию, лексику, риторику тех лет.

Вместе с тем Госсоветник отметил важную роль, которую ­сыграла действующая Конституция в формировании государственности и историческом развитии Казахстана. Этот до­кумент способствовал прогрессу страны в период становления и стал основой достижений, с которыми мы пришли к сегодняшнему дню.

Новая Конституция, в свою очередь, подчеркивает устоявшуюся государственность, сформировавшийся международный авторитет, четкий приоритет Казахстана на развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций.

– Одним словом, новый текст Конституции должен обозначать большие планы и амбиции нашей страны, устремленной только вперед, – заключил ­Ерлан Карин.

Инвестиции в будущее

Заместитель председателя Сената Жакип Асанов на заседании Конституционной комиссии подчеркнул, что изменения, вносимые в Основной закон, стали одним из ключевых вопросов, волнующих казахстанцев. В этой связи, по его мнению, особое внимание необходимо уделять разъяснению необходимости Конституционной реформы и сути вносимых изменений.

Он отметил: Конституция – это правовой щит свободы, чести, достоинства и собственности каждого гражданина. В Основном законе должно быть четко, ясно и недвусмысленно закреп­лено, каким государством мы являемся и на какие ценности опираемся.

– Цель Конституции – установить справедливые правила: сформировать систему, не допускающую хищения, препятствующую несправедливости, обеспечивающую целевое использование государственных средств и возлагающую равную ответственность на всех, независимо от занимаемой должности. Именно такая система в долго­срочной перспективе способна повысить качество жизни, создать условия для роста доходов и открыть широкие возможности для граждан Казахстана, – отметил также Жакип Асанов.

Директор Института языко­знания им. А. Байтурсынова Анар Фазылжан сделала акцент на том, что в новом тексте Конституции усиливается защита свободы слова, художественной и научной мысли, но при этом обеспечивается баланс ответственности и сохранения системы духовно-нравственных ценностей. Такой подход, по ее мнению, будет способствовать прогрессу и развитию страны на новом этапе.

Депутат Мажилиса Парламента Жанарбек Ашимжан отметил, что на общественное обсуждение выносится задача коренного обновления содержания и архитектуры государственного управления. Проведенные в стране политические реформы укрепили равновесие между ветвями власти и сформировали базу для нового этапа институционального развития. Его проявлением, в частности, стала инициатива формирования однопалатного Курултая и создания Народного совета.

– Народный совет – это не просто консультативная площадка, а институциональное выражение нового социального договора между государством и обществом. Известно, что государственные институты дейст­вуют в рамках установленных регламентов. Масштабность Народного совета заключается в том, чтобы объединять на одной площадке накопленные предложения, мнения и взгляды и превращать сказанное в конкретные механизмы. Поэтому стратегически важно придать конституционную основу Народному совету, который учитывает интересы всех этносов, – сказал Жанарбек Ашимжан.

Он выразил уверенность, что включение в Основной закон данных новелл – это долгосрочные инвестиции в стабильность государства. А Народный совет как устойчивая политическая структура, основанная на разу­ме и ответственности, откроет путь к качественно новому уровню политической культуры в ­Казахстане.

...Завершая пятое заседание Конституционной комиссии, ее председатель Эльвира Азимова сообщила, что следующая встреча состоится 30 января.

