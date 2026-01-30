Депутат Мажилиса Мурат Абенов отметил, что у Комиссии по Конституционной реформе есть возможность провести работу над историческими ошибками. К примеру, отметил депутат, будет верным заменить название «республиканский референдум» на «народный», «национальный» или «общенациональный референдум», что в полной мере отразит единство народа.

Государство в соответствии с конституционными основами обязуется обеспечивать охрану этих прав. Кроме того, важно закрепить принцип обязанности государства создавать условия для осуществления творческой и научной деятельности, уверен Мурат Абенов.

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев заострил внимание на новом институте, который придет на смену Ассамблее народа Казахстана и Национальному курултаю, – Народный совет.

– Очень важно, что 42 члена совета будут представителями этносов Казахстана, еще 42 члена – от общественных объединений. И ровно столько же представителей маслихатов из регионов, то есть люди, которые прекрасно владеют ситуацией на местах, – отметил депутат, также напомнив о том, какими правами и обязанностями будет обладать Народный совет и его члены.

Говоря о Конституционной реформе в целом, Сергей Пономарев подчеркнул: перед членами комиссии стоит задача не переписывать нормы Конституции, а улучшать их с учетом современных реалий. И при этом не забывать, что Справедливое государство измеряется не только качеством институтов участия, но прежде всего уровнем конс­титуционной защиты базовых прав человека, центральное место среди которых занимает право на жизнь. Поэтому, по мнению депутата, необходимо зафиксировать в тексте Основного закона норму о том, что право на жизнь является абсолютным и неотъемлемым правом каждого человека, и никто не вправе произвольно лишать человека жизни, а также четко прописать запрет смертной казни. Такое конституционное закрепление усиливает гуманистический характер Конституции и придает реальное содержание принципу Справедливого Казахстана, считает мажилисмен.

Председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев подчеркнул, что все предлагаемые изменения соответствуют актуальным запросам общества и требованиям времени.

– Считаю целесообразным в рамках Конституционной комиссии рассмотреть вопрос принятия новой Конституции. Еще раз подчеркну, что окончательное решение по этим изменениям будет принимать народ Казахстана. Их судьбу определит референдум. Наша сегодняшняя задача – предложить обществу понятные и ориентированные на человека конституционные решения. Дальнейшее – в руках нашего народа, – заключил Мади Мырзагараев.

Депутат Мажилиса, председатель фракции партии «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров в своем выступлении сосредоточился на вопросе, который, считает он, является основой уверенности граждан в будущем.

– Речь идет о гарантиях защиты права собственности и жилища. Именно по этим нормам граждане судят о том, насколько государство реально защищает их права и законные интересы в повседневной жизни. Отсутствие в Конституции прямой нормы, запрещающей выселение из жилища без решения суда, порож­дает правовую неопределенность и формирует реальные риски для граждан. В этой связи считаю принципиально важным закрепить на конституционном уровне положение о том, что выселение из жилища, как и лишение жилища, возможно исключительно на основании судебного решения, – сказал депутат.

По его мнению, это уточнение имеет серьезные правовые последствия и наглядно подтверж­дает на уровне Конституции, что человек, его права и свободы являются для государства высшей ценностью.

– Обсуждение статей, касающихся жилища и собственности, демонстрирует внимание к тому, как нормы закона работают в повседневной жизни людей. При этом учитываются конкретные проблемы, волнующие граждан, и принимаемые решения, что усиливает значение конституцион­ных гарантий. В результате Конституция становится реальным механизмом защиты прав человека, основой доверия и стабильности в обществе и продолжает служить формированию Справедливого Казахстана, – уверен Айдарбек Ходжаназаров.

Академик Национальной академии наук при Президенте РК Сураган Дурвудхан говорил о важности отражения в Конституции вопросов культуры, науки, инноваций и общественного развития. По его мнению, эти сферы определяют развитие государства на всех уровнях.

– Наша связь с прошлым требует, чтобы мы ценили историю, внимательно изучали ее уроки и стремились к светлому будущему нашей страны. Мы видим, как важны для процветания государства его гуманитарная направленность и стабильность, которые Конституция закрепляет как фундаментальные принципы. Именно единство и сплоченность необходимы как нашей стране, так и всему мировому сообществу словно воздух, это залог успеха, – уверен ученый.

Математик обратился к членам комиссии с убежденностью, что государство должно создавать условия для свободной научной деятельности, отсутствие конституционного закрепления этой нормы порождает зависимость науки от внешних доктрин, что подрывает доверие общества к научному знанию.

Не просто поправки

Заместитель председателя Мажилиса Дания Еспаева отметила, что инициатива о Парламентской реформе потребовала глубокого переосмысления всей Конституции.

– Перед нами стоит задача, которая выходит за рамки правки или дополнения отдельных разделов Основного закона. И это не просто актуализация Конс­титуции 1995 года к реалиям сегодняшнего дня. Это глубокий пересмотр всей архитектуры государственного устройства, системы гарантии прав и свобод, механизма взаимодействия институтов власти и общества. Такой уровень комплексных изменений органично выводит нас к необходимости нового текста, а не серии фрагментарных поправок, – подчеркнула Дания Еспаева.

Упомянула она и еще один момент: установление специальных правовых режимов для отдельных экономических территорий. Важно предупредить опасения о том, что это может повлиять на административно-территориальное устройство. А потому, исходя из базового конституционного положения, предлагается вопрос административно-территориального устройства определить конституционным законом.

«Моральным ориентиром» наз­вал преамбулу Основного закона депутат Мажилиса Айдос Сарым.

– Она не только отражает тот исторический путь, по которому прошла наша нация, но и представляет наши цели, устремления, перспективы будущего. Прежняя преамбула, честно скажем, отражала реалии только-только созидаемого государства и общества, нынешняя – это ответственный и сильный выбор состоявшегося государства. Это выбор зрелого, ответственного общества, которое смотрит вперед и устремлено в будущее. Преамбула Конституции – это не то, что и предисловие книги. Это идейная основа, моральный ориентир, идеологический императив всего документа, – убежден депутат.

Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева­ отметила, что забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей. Эти нормы имеют не декларативный, а прикладной характер, их значение закладывается в основу государст­венной политики.

– Принимая решение или отстаивая принципиальные позиции в целях защиты детства, мы руководствуемся этим основополагающим постулатом Конституции. Самое важное, действие этих норм находит отражение в реальной жизни детей нашей страны. Только за прошлый год было зафиксировано более 51 тысячи ситуаций и случаев, когда государство, осуществляя функцию по защите детей, своевременно выявило риски, предупредило, обеспечило правовую защиту ребенка, – сообщила омбудсмен.

Динара Закиева также поддержала предложение закрепить в Конституции положение о браке как добровольном и равноправном союзе мужчины и женщины, зарегистрированном государством. Эта норма, основанная на ценностях казахстанского общества, отметила омбудсмен, является объективной необходимостью любого государства, которое заинтересовано в устойчивом развитии. Важным моментом является закрепление требования о государственной регистрации брака, что позволяет более эффективно защищать права детей.

Научный руководитель Цент­ра прикладных экономических исследований Жаксыбек Куле­кеев в своем выступлении напомнил, что ранее он уже предлагал четко закрепить в Конституции норму, касающуюся науки. Это предложение получило полную поддержку со стороны членов Конституционной комиссии. В связи с этим в проекте текста Конституции появились специальные нормы в преамбуле. При этом он отметил: пункт 3 статьи 1 проекта обновляемой Конституции нуждается в уточнении в русскоязычной версии текста.

– Считаю целесообразным сформулировать эту норму следующим образом: «Республика Казахстан признает развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций стратегичес­ким направлением деятельности государства». При этом хочу напомнить об уместном предложении Дихана Камзабекулы: учитывая глубокий смысл слова «білім», охватывающего как процесс образования, так и получение знаний, достаточно использовать термин «білім», не заменяя его словосочетанием «білім беру», – проинформировал спикер.

Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев в свою очередь, говоря о Народном совете, обозначил свое видение: новый орган не является альтернативой Парламенту и не конкурирует с ним. Это в первую очередь консультативный орган, институт, формирующий баланс и равновесие в обществе. По мнению депутата, задача совета – выявлять запросы и ожидания общества, формулировать предложения по вопросам внутренней политики, общественного согласия, национального единства и ценностей.

Со знаковым предложением выс­тупил на заседании аким Астаны Женис Касымбек. Он предложил закрепить в обновленной Конституции принципы «Слышащее государство», «Закон и Порядок», инициативу «Таза Қазақстан» как основные принципы деятельности Республики Казахстан.

– Эти нарративы станут основой для будущих поколений, укреп­ления единства, сохранения меж­этнического и межконфессио­нального согласия. Во многих странах залогом развития является верховенство закона и порядка. В таких условиях граж­дане четко понимают свою ответственность перед законом и соблюдают его. Если обратиться к международным индексам, именно такие государства входят в число самых безопасных в мире, а уровень доверия граждан к государственным институтам в них остается высоким, – отметил он.

Председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Серик Акылбай также поддержал тезис, что масштабы изменений, которые предлагается внести в Конституцию, позволяют говорить не о корректировке действующего Основного закона, а о принятии, по сути, новой Конституции. Он отметил, что новая Конституция обеспечит полную преемственность базовых ценностей государственности и их последовательное развитие с учетом накопленного правоприменительного опыта.

Серик Акылбай вновь подчерк­нул важность прямого закрепления в Конституции отделения религии от государства, что в итоге вошло в сводный проект, и обозначил необходимость дополнительной проработки нормы, касающейся статуса адвокатуры.

Руководитель фракции партии «Ауыл» в Мажилисе Серик Егизбаев в свою очередь напомнил о том, что в новой редакции Конституции Курултай закреплен как высший представительный орган, осуществляющий законодательную власть, а это позволит устранить лишнюю бюрократию в процессе законотворчества, длительные согласования между палатами.

– Согласно Конституции, единственный источник государственной власти – народ. Это значит, что Курултай – не просто законодательный орган, он обеспечивает прямое участие народа в управлении, становится символом нашего суверенитета. Курултай несет полную ответственность за законопроект с момента его разработки до принятия и вступления в силу, – подчеркнул он.

Еще одним важным стратегическим решением Серик Егизбаев назвал формирование Курултая на пропорциональной основе, то есть через партийные списки. Это, уверен глава фракции, поднимет политическую культуру на совершенно новый уровень.

Он также отметил широту полномочий Народного совета: его функции отныне являются не временными положениями или указами, а неотъемлемой частью Конституции, что укреп­ляет положение совета в государственной иерархии.

Исторический контекст

Поддержала идею принятия новой Конституции Казахстана и мажилисвумен Снежанна Имашева. Она отметила, что в рамках проводимой Конституционной реформы подготовлена сводная редакция Основного закона, проект которой предусматривает принятие полностью новой редакции преамбулы, где отражены обновленные общенациональные ценности, миссия государства, исторический контекст, а также направления развития страны. Кроме того, расширяются формы участия граждан в управлении государственными делами, усиливаются гарантии защиты прав и свобод человека.

– В связи с этим считаем необ­ходимым руководствоваться стать­ей 26 Закона РК «О правовых актах». В соответствии с этой нормой при внесении изменений или дополнений, охватывающих более половины текста нормативного правового акта, принимается его новая редакция. Учитывая вышеизложенное, а также содержание и масштаб предлагаемых изменений, считаем целесообразным и обоснованным принятие проекта новой редакции Конституции РК, соответствующей современным требованиям, запросам общества и стратегическим целям развития государства. Таким образом, я поддерживаю идею принятия новой Конституции РК, – сообщила Снежанна Имашева.

Представляя позицию ученого-юриста, ректор некоммерчес­кого акционерного общества «Карагандинский университет им. академика Е. А. Букетова» Нурлан Дулатбеков считает очень правильным включение в преамбулу Конституции Казах­стана принципов справедливос­ти, равенства, уважения прав человека и гражданских свобод. По его убеждению, через закреп­ление этих принципов будет задан курс на дальнейшее развитие политической, экономической и социальной сфер общества, что станет верным ориентиром для судебной, законодательной и исполнительной ветвей власти.

Руководитель фракции Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов выступил с инициативой закрепить в Основном законе принцип недопустимости обратной силы законов, ухудшающих положение граждан.

– Я поддерживаю норму о том, что законы, ухудшающие положение граждан или усиливающие ответственность, обратной силы не имеют. Это соответствует принципу человекоцентричности и должно стать отправной точкой для будущих законов, – уверен Магеррам Магеррамов.

По его мнению, обновленная Конституция станет прочной основой государственности, обеспечит надежные гарантии прав и свобод граждан и расширит их реальное участие в управлении государственными делами.

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев в ходе заседания представил ключевые предложения по внесению изменений в Основной закон. Так, проект поправок предус­матривает возможность введения специального правового режима на отдельных территориях Казахстана с целью стимулирования экономического развития и улучшения инвестиционного клима­та. Такой режим будет возможен в финансовой сфере или «в городе ускоренного развития». В первом случае речь идет о международном финансовом центре «Астана», во втором – о городе Алатау.

Изменения коснутся и института юридической помощи, в частности, предлагается исключить слово «бесплатно» из соответствующей статьи Конституции, дабы не ограничивать формы и механизмы ее оказания.

Отдельное внимание министр уделил новой редакции статьи 16-1, направленной на усиление гарантий прав граждан, включая принципы презумпции невиновности, недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение и освобождения от обязанности доказывать свою невиновность.

– Конституция, обладая высшей юридической силой, должна закреплять основные права и свободы гражданина, устанавливать их гарантии, – заявил Ерлан Сарсембаев.

Завершая выступление, глава Минюста отметил: предлагае­мые изменения затрагивают более 80% текста действующей Конституции, что фактически предполагает принятие новой редакции Основного закона. При этом министр подчеркнул: речь идет не о разрозненных поправках, а о попытке переосмыслить всю архитектуру учредительного публично-правового акта.

Народ как носитель суверенитета

Депутат Сената Нурлан Бекназаров остановился на нормах проекта Основного закона, которые касаются внешнеполитического курса Казахстана.

Сенатор подчеркнул: Республика Казахстан уважает основные принципы и нормы международного права, проводит политику сотрудничества и добрососедства, уважает равенство государств, не вмешивается во внутренние дела других стран, стремится мирным путем разрешать международные споры и воздерживается от первичного применения воору­женной силы. Вместе с тем в действующей Конституции норма, отражающая политику мира и мирного сотрудничества, которой придерживается наша страна, дана узко и требует конкретизации и расширения.

Председатель РОО «Союз писателей Казахстана» Мереке Кулкенов поддержал вносимую в текст Основного закона новеллу о защите не только свободы слова и творчества, но и интеллектуальной собственности. По его мнению, эти поправки окажут положительное влияние на развитие креативного потенциала страны. Кроме того, он отметил важность соблюдения баланса между свободой и ответственностью.