Для приведения нормативной базы в соответствие с новой Конституцией Казахстана внедряется поэтапный подход к трансформации институциональной основы государства

Об этом на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова сообщил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, передает Kazpravda.kz

В основу реформы заложен «человекоцентричный» подход, формирующий качественно новую, Народную модель взаимодействия общества и государства. Указом Президента о мерах по реализации Конституции уже определен перечень законопроектов, которые будут внесены в Мажилис в порядке инициативы Президента и Правительства.

Основные законодательные изменения:

Усиление гарантий неприкосновенности: закрепление на конституционном уровне «правила Миранды». Права задержанному должны разъясняться немедленно в момент фактического ограничения свободы передвижения.

Защита жилища: введение запрета не только на произвольное лишение, но и на выселение из жилища без решения суда. Данная норма потребует корректировки жилищного и процессуального кодексов.

Цифровые права: усиление защиты персональных данных в цифровую эпоху и расширение гарантий частной жизни при процессуальном воздействии.

Защита основ строя: корректировка административных и уголовных составов правонарушений для обеспечения территориальной целостности и независимости.