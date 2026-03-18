Для приведения нормативной базы в соответствие с новой Конституцией Казахстана внедряется поэтапный подход к трансформации институциональной основы государства
Об этом на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова сообщил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, передает Kazpravda.kz
В основу реформы заложен «человекоцентричный» подход, формирующий качественно новую, Народную модель взаимодействия общества и государства. Указом Президента о мерах по реализации Конституции уже определен перечень законопроектов, которые будут внесены в Мажилис в порядке инициативы Президента и Правительства.
Основные законодательные изменения:
Усиление гарантий неприкосновенности: закрепление на конституционном уровне «правила Миранды». Права задержанному должны разъясняться немедленно в момент фактического ограничения свободы передвижения.
Защита жилища: введение запрета не только на произвольное лишение, но и на выселение из жилища без решения суда. Данная норма потребует корректировки жилищного и процессуального кодексов.
Цифровые права: усиление защиты персональных данных в цифровую эпоху и расширение гарантий частной жизни при процессуальном воздействии.
Защита основ строя: корректировка административных и уголовных составов правонарушений для обеспечения территориальной целостности и независимости.
«Совместно с депутатским корпусом и госорганами начата разработка 5 самостоятельных конституционных законов: "О Президенте РК", "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов", "О Қазақстан Халық Кеңесі", "О статусе столицы РК", "Об административно-территориальном устройстве РК". Также требуется корректировка 8 конституционных законов и более 60-ти законов. В рамках Плана мероприятий также предполагается проведение ревизии законопроектов, находящихся в настоящее время на рассмотрении Парламента, на предмет реализации в них отдельных новелл Конституции», — сообщил Сарсембаев.