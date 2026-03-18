Новая Конституция: ревизию законодательства начали в Казахстане

Конституционная реформа
Для приведения нормативной базы в соответствие с новой Конституцией Казахстана внедряется поэтапный подход к трансформации институциональной основы государства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова сообщил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, передает Kazpravda.kz

В основу реформы заложен «человекоцентричный» подход, формирующий качественно новую, Народную модель взаимодействия общества и государства. Указом Президента о мерах по реализации Конституции уже определен перечень законопроектов, которые будут внесены в Мажилис в порядке инициативы Президента и Правительства.

Основные законодательные изменения:

Усиление гарантий неприкосновенности: закрепление на конституционном уровне «правила Миранды». Права задержанному должны разъясняться немедленно в момент фактического ограничения свободы передвижения.

Защита жилища: введение запрета не только на произвольное лишение, но и на выселение из жилища без решения суда. Данная норма потребует корректировки жилищного и процессуального кодексов.

Цифровые права: усиление защиты персональных данных в цифровую эпоху и расширение гарантий частной жизни при процессуальном воздействии.

Защита основ строя: корректировка административных и уголовных составов правонарушений для обеспечения территориальной целостности и независимости.

«Совместно с депутатским корпусом и госорганами начата разработка 5 самостоятельных конституционных законов: "О Президенте РК", "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов", "О Қазақстан Халық Кеңесі", "О статусе столицы РК", "Об административно-территориальном устройстве РК". Также требуется корректировка 8 конституционных законов и более 60-ти законов. В рамках Плана мероприятий также предполагается проведение ревизии законопроектов, находящихся в настоящее время на рассмотрении Парламента, на предмет реализации в них отдельных новелл Конституции», — сообщил Сарсембаев.

Популярное

Все
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Дети снова играют в асыки!
Возрождение степных ремесел
Героя Паралимпиады встретили в Астане
Гвардеец знает наизусть около ста кюев
Получили шанс на полноценную жизнь
Пять медалей дзюдоистов
В Атырау начал работу особенный магазин
Двойной успех в Закопане
Военная семья – надежный тыл
Театр голосов
Стать достойным защитником Отечества
Встретят праздник в новых квартирах
Чтобы дети видели мир!
Шахматный Наурыз
Вклад в демократическое развитие
Автопром: от регламентной модели сервиса к прогнозной
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года
Soltüstık Qazaqstan – кузница национальной журналистики
Сегодня модно быть здоровым
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Бег от истории или от себя?
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
Победы на турнире Alem Cup
«Пустую книгу» выпустили тысячи писателей в знак протеста против ИИ
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

До 10 апреля новую Конституцию издадут и распространят масс…
Новые учебники для школьников выпустят в Казахстане
Образовательные стандарты пересмотрят в РК
Статус Астаны и города Алатау закрепят специальными констит…

