Новоселье справят в сентябре

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Южном Казахстане в рамках нацпроекта «Комфортная школа» ведется интенсивное строительство образовательных учреждений

фото пресс-службы облакимата

В общей сложности строятся 63 учебных заведения, рассчитанные на 49 тыс. учащихся. На одном из таких объектов, которые в рамках национального проекта «Комфортная школа» возводят в областном центре, сейчас заняты 350 рабочих. Завершение работ ожидается по графику, в конце года, но строительная компания решила ускорить темпы и сдать объект к 1 сентября.

Подрядчики проанализировали свои возможности и пришли к выводу, что в состоянии ускориться без ущерба качеству. А это значит, что 2 тыс. школярам – а именно на такое количество детей рассчитано учебное заведение – не придется ходить на занятия в соседний микрорайон.

Заместитель акима области Бейсенбай Тажибаев посетил строительную площадку, проинспектировал качество и темпы работ и дал поручение начать регистрацию учащихся для новой школы и формирование педагогического коллектива.

В Туркестане в рамках проекта «Комфортная школа» возводятся три школы и еще одна – за счет средств местного бюджета. В селе Шаульдер Отрарского района тоже появится учебное заведение, построенное по нацпроекту. Строительство начали в прошлом году.

Здание возводится по единому стандарту. Оно состоит из нескольких отдельно стоящих корпусов, каждый из которых имеет спортивный зал, столовую, санузел. Кроме интерактивных кабинетов, предусмотрены лаборатории физики, химии и биологии.

Все объекты оснастят современным оборудованием. В них будут студии робототехники, 3D-моделирования, мастерские по обработке металла и дерева. Для обеспечения безопасности установят видеокамеры. Доставлять детей на уроки будет автобус. Стоимость проекта – 5 млрд 800 млн тенге.

В Шаульдере есть три школы, но они не вмещают всех детей, так что строительство еще одной позволит решить проблему дефицита ученических мест. По словам специалистов, школа станет образцовой не только в плане оснащения. Набирать педагогов здесь будут по конкурсу.

Из-за высокого демографического роста необходимость в новых образовательных учреждениях в области растет ежегодно. Только в густонаселенном Сарыагашском районе планируется в ближайшие годы построить 10 школ.

Руководство области взяло под постоянный контроль качество строительных работ, чтобы новые здания служили долго, а учиться в них было в радость.

В рамках рабочей поездки в Ордабасинский район глава региона Дархан Сатыбалды посетил строительную площадку школы на 300 мест, которая возводится в рамках проекта «Комфортная школа» в населенном пункте Акбулак. На встрече с подрядчиками и общественностью аким подчеркнул важность повышения качества образования, чему, собственно, и призвано способствовать возведение современных учебных заведений.

Строительство новой школы в этом населенном пункте обойдется Нацфонду в 4,1 млрд тенге. Оно началось в сентябре 2023-го, а завершится в этом году. Площадь здания – 5 921,9 квад­ратных метра. Оно размещено на просторной территории, позволяющей высадить деревья и благоустроить клумбы.

Масштабное строительство направлено на решение проб­лем аварийных и трехсменных школ. В областном управлении образования заверили, что до конца года таковых в регионе не останется. Пока же на юге четыре учебных заведения находятся в аварийном состоянии, а в пяти школах занятия ведутся в три смены.

Избавиться от переполненных школ поможет не только строительство новых, но и проведение капитального ремонта существующих зданий. Реконструкция идет в 321 школе, то есть каждой третьей, если учесть, что всего в области 910  учебных заведений. На эти цели предусмотрено 20 млрд 100 млн тенге. При этом 22 школы ремонтируются капитально.

– Система отопления в 106 образовательных учреждениях переводится на природный газ, – сообщил и. о. руководителя управления образования Туркестанской области Жандос Маханбетов. – Началось строительство зданий для аварийных школ, до конца года планируется ввести в эксплуатацию три из них. Предполагается, что до конца года будут введены в эксплуатацию и дополнительные здания для пяти трехсменных школ.

#Образование #школа #строительство #Комфортная школа

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