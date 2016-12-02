​Новоселья к празднику

Эти квартиры в чистовой отделке были приобретены КИК в рамках программы «Нұрлы жол» для распределения очередникам. В числе нынешних новоселов – бюджетники, социально защищаемые граждане.

Своей радости не скрывает учитель Зухра Ефремовна Макеева, одна из первых получившая ключи. Она пять лет стоя­ла в очереди и сейчас говорит, что в будущем обязательно постарается выкупить это жилье. Как и все новоселы, она выражает благодарность государству за поддержку и рада, что событие совпало с праздником – Днем Первого Президента.

В одном из двух сданных к празднику многоквартирных домов получает 2-комнатную квартиру семья Айгуль Наметкуловой. Говорит, что ждать новоселья пришлось всего три года. Но до этого им приходилось жить на съемных квартирах. Теперь неустроенность быта в прошлом. Благодаря госпрограмме такие семьи, как ее, смогут поселиться в новых квартирах, а затем стать их собственником. Условия расчета хорошие, по силам молодой семье, утверждает Айгуль.

В целом благодаря гос­программе с 2015 года почти 2 000 алматинских семей получили арендное жилье. А до конца текущего года Казахстанская ипотечная компания предоставит к распределению очередникам-алматинцам еще 260 квартир в чистовой отделке.