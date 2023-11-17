Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной

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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В рамках строительства малой кольцевой автодороги строится улица Айтматова на участке от улицы Сыганак до проспекта Улы дала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Проезд по новой улице открыли с вечера 17 ноября.

«Улица Айтматова будет 8-полосной. На данный момент движение открыто по 4 полосам.

Открытие улицы Айтматова значительно снизит нагрузку на проспекты Туран, Кабанбай батыра, улицы Сыганак, Мухамедханова в новой части Астаны», – рассказали в акимате.

Продолжение улицы Айтматова будут строить и в 2024 году с выходом на проспект Улы дала, с обеспечением проезда по всем 8-ми полосам, с устройством уличного освещения, благоустройством прилегающей территории и установкой всех знаков регулирования дорожного движения. 

#Астана #столица #акимат #дороги

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