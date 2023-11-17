Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной

В рамках строительства малой кольцевой автодороги строится улица Айтматова на участке от улицы Сыганак до проспекта Улы дала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

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Проезд по новой улице открыли с вечера 17 ноября.

«Улица Айтматова будет 8-полосной. На данный момент движение открыто по 4 полосам. Открытие улицы Айтматова значительно снизит нагрузку на проспекты Туран, Кабанбай батыра, улицы Сыганак, Мухамедханова в новой части Астаны», – рассказали в акимате.

Продолжение улицы Айтматова будут строить и в 2024 году с выходом на проспект Улы дала, с обеспечением проезда по всем 8-ми полосам, с устройством уличного освещения, благоустройством прилегающей территории и установкой всех знаков регулирования дорожного движения.