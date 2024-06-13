Новые грани плодотворного сотрудничества

Основные торговые партнеры

В Астане прошло 13-е заседание Казахстанско-корейского делового совета с участием глав двух государств. Заседание состоя­лось в формате бизнес-форума и собрало более 500 участников, в том числе представителей 50 крупнейших корейских компаний.

Поприветствовав участников мероприятия, Глава государства представил в своем выступлении наиболее перспективные направления торгово-экономического сотрудничества двух стран. Казахстан намерен укрепить позиции в качестве основного торгово-экономического партнера Республики Корея в Центрально-Азиатском регионе, подчеркнул Президент. Об этом шла речь и во время переговоров в Акорде.

– Разработаны конкретные планы, подписаны соглашения, которые, безусловно, придадут дополнительный импульс развитию многогранного сотрудничества между нашими странами. Это особенно актуально сейчас – в эпоху кардинальной перестройки мировой экономики, когда азиатский континент становится лидером устойчивого развития и научно-технологического прог­ресса. По прогнозам экспертов, в текущем году Азия обеспечит 60% роста мирового валового внутреннего продукта. При этом важнейшую роль в «Азиатском ренессансе», несомненно, играет Южная Корея, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана подчеркнул, что в нашей стране последовательно реализуется новый экономический курс, при этом особое внимание уделяется обеспечению благоприятных условий для инвестиций. Важными направлениями кооперации экономик Казахстана и Кореи, по мнению Президента, являются стратегически значимые сферы экономики – недропользование и промышленность.

– В нефтегазовой отрасли для нас важен полноценный транс­фер южнокорейских технологий, а также налаживание производства современного оборудования и запасных частей. Это особенно актуально с учетом расширения наших крупнейших нефтегазовых месторождений, таких как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на большой потенциал Казахстана в добыче и переработке критически важного сырья. Он подтвердил готовность нашей страны продолжить сотрудничество с южнокорейскими парт­нерами (KIGAM, SK Ecoplant), проявляющими интерес к освое­нию литиевых месторождений и выпуску продукции высокого передела.

Как полагает Президент, хороший задел для взаимовыгодной промышленной кооперации создан также в автомобилестрое­нии.

– В Казахстане уже успешно собираются автомашины марки Hyundai. В следующем году ожидаем запуск завода полного цикла KIA с объемом инвестиций в 200 миллионов долларов. Стоит отметить, что компания впервые в своей истории вложила средства в строительство завода за пределами Южной Кореи, выбрав для этого нашу страну. Отрадно, что многие южнокорейские компании планируют приступить к очередному этапу развития автомобильной промышленности – созданию в Казахстане кластера по производству автокомпонентов, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

«Умные» фермы, теплицы, города

В выступлении была отмечена актуальность расширения сотрудничества в сфере «зеленой» энергетики в условиях глобального энергетического перехода.

– Надеемся на планомерное расширение взаимодействия с южнокорейскими компаниями в данном направлении: от обмена опытом до реализации конкретных проектов и транс­ферта технологий. Мы также заинтересованы в развитии традиционных источников энергии. Поэтому приветствуем планы компании Doosan Enerbility по строительству газовых электростанций в Туркестанской и Атырауской областях, – сказал Президент Казахстана.

Глава государства сообщил, что наша страна намерена трансформировать агроиндустриальный комплекс в высокотехнологичную отрасль.

– Во время переговоров со стороны Президента Республики Корея было высказано предложение о том, чтобы предоставить Казахстану технологии по принципу «умные сельскохозяйст­венные фермы». Я думаю, что это очень хорошее предложение, мы будем работать над реализацией данного проекта. Мы весьма заинтересованы во внедрении южнокорейских инновационных агротехнологий, базирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике и биотехнологиях. Особо востребован нашими аграриями опыт в строительстве высокоэффективных «умных» теплиц, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент пригласил южнокорейских инвесторов и девелоперские компании к активному участию в проекте Alatau City, реализуемом совместно с сингапурской стороной. По мнению лидера Казахстана, возможности для наращивания сотрудничества открываются в сферах медицины, фармацевтики и био­технологий.

– Такие мировые игроки, как Pfizer, Roche, GE Healthcare и Philips, локализуют в нашей стране производство лекарств и медицинского оборудования. Ожидаем, что южнокорейская компания GL Rapha в скором времени приступит к строительству биофармацевтического завода в Алматы, способного задать высокие стандарты на нашем рынке. Большие перспективы мы видим в открытии в нашей стране южнокорейских диагностических центров и многопрофильных лабораторий, – подчеркнул Глава государства.

Далее Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан готов предложить южнокорейским партнерам сотрудничество в развитии технологий искусственного интеллекта, строительстве современных дата-центров и кибербезопасности.

– Прочным фундаментом нашей конкурентоспособной инвестиционной среды служит Международный финансовый центр «Астана». Это уникальная для нашего региона площадка, воплотившая в себе все преимущества ведущих финансовых центров мира. Сегодня в МФЦА успешно работают более двух тысяч компаний из десятков стран мира, около двадцати из них представляют Южную Корею. Мы заинтересованы в том, чтобы их количество значительно увеличилось, преимущественно в таких сферах, как финтех, IT, управление активами и лизинг. Поддерживаем преобразование южнокорейской микрофинансовой организации BNK Finance Kazakhstan в полноценный банк второго уровня, – заявил Президент.

Завершая выступление, Глава государства выразил уверенность, что форум придаст новый импульс синергии усилий и плодотворной кооперации двух государств.

– С моей стороны была высказана полная поддержка концепции К-Silk Road. Это дейст­вительно очень интересная концепция. Казахстан будет делать все возможное для оказания содействия в реализации этой программы. В следующем году, как мне сообщил господин Президент, запланирован саммит в рамках этой концепции в Корее. Думаю, что наша страна примет в нем участие на самом высоком уровне. Правительство Казахстана окажет всю необходимую поддержку южнокорейским компаниям и инвесторам, заинтересованным работать в нашей стране, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Горизонты экономического сотрудничества

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль начал свое выступ­ление с признания Казахстана ключевым государством в Цент­ральной Азии, продолжающим стабильное экономическое развитие, несмотря на глобальные кризисные явления.

– После установления дип­ломатических отношений в 1992 году в последнее время как никогда активно развиваются отношения между нашими странами. Казахстан превратился в самого крупного торгово-инвестиционного партнера Кореи в Центрально-Азиатском регионе, – отметил он. – Треть покупаемых казахстанцами новых автомобилей – это авто корейской марки. Сырая нефть и уран, импортируемые нами из Казахстана, играют важную роль в укреплении энергетической безопасности Кореи. Наши страны обладают взаимодополняемой промышленной инфраструктурой. Будучи самыми востребованными партнерами друг для друга, мы должны заняться расширением горизонтов экономического сотрудничества.

В первую очередь, считает Юн Сок Ёль, укреплять сотрудничество необходимо в сфере развития сети поставок критически важных минеральных ресурсов. Казахстан богат природными ресурсами, в Корее же развиты технология переработки полезных ископае­мых и высокотехнологичная индустрия по производству полупроводников, батарей и так далее. Это говорит о том, что наши страны имеют большие возможности для сотрудничества – от разведки, освоения и переработки ресурсов до развития промышленности.

– Правительство Казахстана продвигает четыре крупных инфраструктурных проекта в транспортном, энергетическом, газовом и жилищном секторах. Корейские компании имеют успешный опыт строительства ключевых объектов инфраструктуры в Казахстане, таких как БАКАД и Шымкентская электростанция. Мы надеемся, что корейские компании будут играть более активную роль в развитии инфраструктуры Казахстана, – подчеркнул Юн Сок Ёль.

Бизнес-форум является важным этапом в развитии эффективного диалога и укреплении взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Кореей, считает сопредседатель Казахстанско-корейского делового совета, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

– «Самрук-Қазына» – нацио­нальный суверенный фонд благосостояния с активами под управлением свыше 81 миллиарда долларов. Он выступает катализатором прямых иностранных инвестиций. Мы успешно используем инструмент соинвестирования, который позволяет нам совместно с инвесторами входить в капитал и делить риски. Более того, «Самрук-Қазына» предоставляет административную поддержку, включая помощь во взаимодействии с государственными органами и в оформлении необходимых документов. Это делает нас надежным партнером для инвесторов, – проинформировал Нурлан Жакупов.

Фонд соинвестирует в крупные проекты совместно с парт­нерами из Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, России, Италии, США, Катара, Франции и других стран. И имеет успешный опыт взаимодействия с ведущими корейскими компаниями, такими как как Doosan, Hyundai Engineering, KEPCO и другими.

Председатель правления фонда пригласил корейские компании к взаимовыгодному сотрудничеству и призвал инвестировать в проекты в Казахстане. Сейчас портфель АО «Самрук-Қазына» включает более 130 проектов на сумму свыше 100 млрд долларов (49 трлн тенге) в таких сферах, как ВИЭ, нефтегазохимия, переработка нефти, газотранспортная инфраструктура, логистика и коммуникации, горнорудный и химический сектор.

Сопредседатель Казахстанско-корейского делового совета, председатель Корейской ассоциации международной торговли Джин Сик Юн в свою очередь отметил значительные успехи нашего Правительства в экономическом развитии.

– Казахстан является крупнейшим торговым партнером Южной Кореи в Центральной Азии, а Южная Корея занимает шестое место по объему экспорта из Казахстана. Это результат напряженной работы правительств и деловых кругов обеих стран. Сегодня наши отношения выходят за рамки энергетических ресурсов и охватывают широкий спектр отраслей, включая автомобилестроение, финансы, потребительские товары, ИКТ, здравоохранение, – сказал он.

Спикер отметил казахстанскую политику привлечения инвестиций с помощью различных стимулов, а также успехи нашей страны в подготовке к цифровой эпохе, представленной искусственным интеллектом.

В ходе пленарной сессии выступили также заместитель главы региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia & CIS Им Дже У, генеральный директор Astana Motors Бекнур Несипбаев, вице-президент Doosan Enerbility Янг Юн Хо, заместитель председателя правления по стратегии и цифровизации АО «НК «Қазақстан темір жолы» Ануар Ахметжанов, директор филиала SK Ecoplant в городе Алматы Ли Джун Хек, заместитель акима Кызылординской области Ардак Зебешев.

На полях Казахско-корейского бизнес-форума подписано 23 двусторонних коммерческих документа на сумму более 430 млн долларов. Планируется, что в следующем году очередная встреча бизнес-кругов двух стран состоится в Корее.

Встречи на полях форума

На полях казахско-корейского бизнес-форума Президент Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч.

Так, Глава государства принял председателя совета директоров BNK Financial Group Бин Дэ-Ина. Президент приветствовал намерение компании преобразовать подконтрольную микрофинансовую организацию BNK Finance Kazakhstan в полноценный банк второго уровня. По его мнению, присутствие ведущего южнокорейского банка в Казахстане будет способствовать укреплению торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран.

Президент призвал компанию после завершения процедуры конвертации в банк сосредоточить усилия на корпоративном кредитовании. Он также подчеркнул важность использования передовых IT-решений в банковской сфере.

BNK Financial Group Inc. – южнокорейская финансовая группа, в которую входят Busan Bank, Kyongnam Bank, BNK Capital и другие. Активы группы составляют 129 млрд долларов, чис­тый доход – 504 млн долларов. Группа входит в список крупнейших компаний мира Forbes Global 2000.

Глава государства также принял председателя Doosan Group Чжеонг Вон Пака и заместителя председателя правления Doosan Enerbility Ён Ин Чонга.

В начале встречи Президент выразил благодарность корейской компании за помощь, оказанную нашей стране во время паводков. Он подчеркнул, что поддержка населения в этой сложной ситуации показала высокий уровень социальной ответственности предпринимателей.

Затем Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации проекта по строи­тельству парогазовой электростанции мощностью 1 ГВт в Туркестанской области, а также о перспективах участия компании в расширении газотурбинной электростанции «Карабатан» в Атырауской области.

Компания Doosan Enerbility, входящая в состав Doosan Group, специализируется на строительстве атомных электростанций, производстве тепловых электростанций, турбин и генераторов, опреснительных установок. В компании работает более 5 тыс. сотрудников. Объем продаж в 2023 году составил 17,5 млрд долларов.

Еще одна встреча состоялась с президентом KIGAM Пёнг-Ку Ли и вице-президентом SK Ecoplant Хансоль Пэком. Президент обсудил с ними перспективы сотрудничества Казахстана с Южной Кореей в геологоразведочной и горнодобывающей отраслях.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о разведочных работах на литиевом место­рождении «Бакенное» в Восточно-Казахстанской области, проведенных Корейским институтом геологических исследований и минеральных ресурсов (KIGAM).

Отметив важность налаживания добычи лития, а также его дальнейшей переработки и выпуска продукции высокого передела, Глава государства предложил рассмотреть возможность сотрудничества по прагматичной формуле «инвестиции и технологии в обмен на сырье».

Президент дал высокую оценку инновационному подходу SK Ecoplant в области управления отходами и очистки воды. По его мнению, корейские компании могут принять участие в реализации совместных проектов по утилизации отходов.

Хансоль Пэк рассказал Главе нашего государства о достижениях компании в сфере производства «зеленого» водорода.