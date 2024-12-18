Новые коллекционные монеты представил Нацбанк

Банки и финансы
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Дана Аменова
корреспондент

Очередные серии созданы с целью раскрытия темы красоты и богатства республики и культурного просвещения населения  

Фото: Нацбанк

Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты SHYMBULAQ из серии «Природные жемчужины Казахстана» и TULPAR из серии «Легенды и мифы кочевников», сообщает Kazpravda.kz

Реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 20 декабря 2024 года.

Монета SHYMBULAQ открывает серию монет «Природные жемчужины Казахстана», призванную популяризировать красоту и богатство природы нашей страны. В рамках этой серии будут выпускаться монеты, посвященные различным природным достопримечательностям, включая горы и каньоны, водоемы и прочие природные объекты.

В дизайне монеты SHYMBULAQ использован стилизованный контур карты Казахстана, на которой изображен горнолыжный курорт «Шымбулак» и лыжник, окруженный петроглифами и элементами «Сакского стиля». В правом нижнем углу монеты указаны географические координаты курорта «Шымбулак».

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с применением технологии цветной печати и интерференционного радужного покрытия. Масса монеты – 31,1 грамма, размер – 45х30 мм, качество изготовления – proof, номинал – 1000 тенге, тираж изготовления – 1000 (одна тысяча) штук.

TULPAR – первая монета новой серии «Легенды и мифы кочевников». Серия создана с целью культурного просвещения населения Казахстана и гостей страны.

TULPAR – мифический крылатый конь в тюркской мифологии, является символом быстроты, силы, свободы и вдохновения. В культурах многих тюркских народов он занимает важное место в фольклоре и эпосах.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с применением технологии нанесения золочения. Масса монеты – 31,1 грамма, диаметр – 38,61 мм, качество изготовления – black-proof, номинал – 1000 тенге, тираж изготовления – 1000 (одна тысяча) штук.

#Нацбанк #монеты #коллекция

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