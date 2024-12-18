Новые объекты образования

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Сразу два села Туркестанской области – Еңбекші дихан и Манкент – получили новые школы. Одна из них построена в рамках нацпроекта «Комфорт­ная школа», инициированного Главой государства, и рассчитана на 600 ученических мест. Школы соответствуют современным требованиям безопас­ности и оснащены необходимым оборудованием. Отметим, это уже вторая комфортная школа в Туркестанской области.

А в столице свои двери распахнула одиннадцатая по счету комфортная школа на 4 тыс. ученических мест в две смены. Она расположена в жилом массиве Уркер. Новая школа поможет решить вопрос с переполненностью. Всего же в рамках нацпроекта «Комфортная школа» до 2026 года в Астане будут построены 24 школы.

Новую школу на 400 ученических мест ввели в эксплуатацию в городе Уральске Западно-Казахстанской области. В ней предусмотрены зоны для чтения книг, пространства для творчества и отдыха детей, индивидуальные шкафчики. Есть спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, три мастерские и 36 предметных кабинетов.

Два детских сада открыли в городах Костанае и Аркалыке Костанайской области. Новые дошкольные организации отвечают всем современным стандартам. В них предус­мотрены спальни и игровые комнаты, хореографический, гимнастический, музыкальный и спортивный залы, кабинеты педагога-психолога, логопеда, дополнительного образования и медицинские помещения. Всего с начала этого года в стране открыто более 560 дошкольных организаций.

Еще ряд объектов дополнительного образования открылся в четырех регионах страны. К примеру, в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области открылась школа искусств. Обучаться искусству по пяти направлениям дополнительного образования в ней будут около 550 ребят.

В Жанакорганском районе Кызылординской области начали работу сразу две организации дополнительного образования: Дворец школьников и школа искусств. В них смогут обучаться более 250 сельских ребятишек по 19 направлениям дополнительного образования.

А в городе Экибастузе Павлодарской области открылся современный дом детского творчества «Самғау», построенный по поручению Главы государства. Объект оснащен высокотехнологичным оборудованием для обучения ребят по программам научно-технической направленности «Новая модель сис­темы дополнительного образования детей» по 12 направлениям. Ежедневно центр сможет принимать до 3 000 детей, в том числе школьников с особыми образовательными потребностями.

Отметим, всего с начала 2024⁄25 учебного года открылось более 500 организаций образования.