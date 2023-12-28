Новые пожарные автомобили получил резерват "Семей орманы"

Для вручения ключей от автомобилей природоохранное учреждение посетил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

Напомним, в июне этого года на территории ГЛПР «Семей орманы» произошел крупный лесной пожар, унесший жизни 15 человек.

«По поручению главы государства, данному на заседании оперативного штаба 11 июня этого года, правительству из республиканского бюджета в рамках утвержденного Комплексного плана первоочередных мер в сфере гражданской защиты на 2023-2027 годы выделены деньги на материально-техническое обеспечение лесного хозяйства.

На 68,6 млрд тенге планируется приобрести 1 082 специальных транспортных средства (пожарные машины, тракторы, патрульные машины); 948 единиц прицепного и дополнительного оборудования для противопожарных и лесовосстановительных работ (дисковые бороны, плуги, прицепы, цистерны и другое); установить системы раннего выявления лесных пожаров», – отметили в Минэкологии.