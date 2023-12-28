Новые пожарные автомобили получил резерват "Семей орманы"

Транспорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Автопарк Государственного лесного природного резервата «Семей орманы» пополнился новой противопожарной техникой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов РК

Фото: пресс-служба Минэкологии РК

Для вручения ключей от автомобилей природоохранное учреждение посетил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

Напомним, в июне этого года на территории ГЛПР «Семей орманы» произошел крупный лесной пожар, унесший жизни 15 человек.

«По поручению главы государства, данному на заседании оперативного штаба 11 июня этого года, правительству из республиканского бюджета в рамках утвержденного Комплексного плана первоочередных мер в сфере гражданской защиты на 2023-2027 годы выделены деньги на материально-техническое обеспечение лесного хозяйства.

На 68,6 млрд тенге планируется приобрести 1 082 специальных транспортных средства (пожарные машины, тракторы, патрульные машины); 948 единиц прицепного и дополнительного оборудования для противопожарных и лесовосстановительных работ (дисковые бороны, плуги, прицепы, цистерны и другое); установить системы раннего выявления лесных пожаров», – отметили в Минэкологии.

В 2023 году лесной резерват дополнительно приобрел 10 пожарных автомобилей КамАЗ-43118 АЦ 5,0-40, по одному трактору МТЗ-1221 и микроавтобусу «ГАЗель». Также общественный фонд «Ақ Ертіс» безвозмездно поставил 4 пожарных автомобиля Газ-33086.

Немногим ранее в лесной резерват были поставлены 14 единиц малых пожарных комплексов (МЛПК), патрульный автомобиль Уаз-236234 (МЛПК) для оперативного обнаружения и ликвидации лесных пожаров, добавили в МЭПР.

#безопасность #транспорт #Минэкологии #резерват #Семей орманы

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