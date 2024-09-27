Новые требования к электронным ученикам введут в Казахстане

Требования включают в себя вопросы безопасности, хранения персональных данных педагогов и учеников, вопросы формата текста, масштаба, разрешения видеоматериалов и прочее

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр образования и науки РК дополнил требования к структуре и содержанию учебников для организаций среднего образования и учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, передает коррепондент Kazpravda.kz

Так, требования дополнительно включают применение понятного дружественного интерфейса; использование инструментов обратной связи и контроля; наличие навигационных подсказок; наличие мультимедийного контента и интерактивных заданий; снабжение ключевых тем, понятий и терминов гиперссылками на пояснения и словари; изложение информации в вертикальной ориентации, прокручиваемой HTML страницы.

Учебники должны функционировать на распространенных компьютерных и мобильных устройствах и их актуальных операционных системах, таких как Windows, Mac OS, Android, IOS, а также открываться через бесплатные браузеры или программы, в том числе на внешних носителях информации.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.