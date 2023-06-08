Новые знания для хранителей прошлого

Один из самых значимых международных проектов Архива Президента РК в этом году проходит в рамках архивного марафона «Сохраним и приумножим», посвященного 25-летию Закона «О Национальном архивном фонде и архивах».

Форум открылся приветствием заведующего Общим отделом Администрации Президента РК Нурдаулета Толеева. По его словам, сегодня многие люди интересуются архивными документами, а архивы – это письменная память народа.

– В этом контексте заявленная тема сегодняшней Летней школы особенно актуальна, – сказал он. – Очень важно на новом этапе отметить открытость архивов и доступность документов, которые служат задачам становления открытого гражданского общества. Международный формат обсуждения актуальных вопросов архивной отрасли особенно важен еще и потому, что профессиональные контакты – это отличный механизм укрепления дружбы и сотрудничества не только между коллегами и архивными учреждениями, но и между странами и народами.

Летняя школа молодых архивистов была задумана в 2016 году как площадка для обновления и обмена знаниями в профессиональной среде архивистов стран СНГ. Традиционно в качестве слушателей сюда приглашаются именно молодые специалисты. Общее количество участников за эти годы составило более тысячи человек. Спикеры, как правило, представляют разные страны и континенты, среди них сегодня появились постоянные партнеры – архивис­ты Китая и Турции.

В 2023-м впервые был представлен опыт архивис­тов Объеди­ненных Арабских Эмиратов. Это стало возможным благодаря официальному визиту в январе этого года Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ОАЭ, где был подписан ряд двухсторонних документов. Один из них – Соглашение между Архивом Президента РК, а также Национальной библиотекой РК с архивами ОАЭ по осуществлению международных связей в области архивного дела. Этот документ направлен на расширение и укрепление сотрудничества в интересах сохранения документального наследия в обеих странах.

Генеральный директор Нацио­нальной библиотеки и архивов ОАЭ Абдулла Маджид аль-Али, поблагодарив хозяев за организацию форума, пригласил Архив Президента РК в лице его директора Алии Мустафиной принять участие в крупном архивном мероприятии – Конгрессе Международного совета по архивам, который пройдет в Абу-Даби с 9 по 13 октября 2023 года.

В рамках трехдневной Летней школы в Архиве Президента РК были организованы встречи коллег-архивистов из разных стран, на которых обсуждались вопросы сотрудничества, проведения совместных исследовательских проектов. Алия Мустафина выразила надежду, что новые знания станут толчком для дальнейшего профессионального роста и развития как самих слушателей, так и архивов, которые они представляют.