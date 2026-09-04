На краю региона – в центре перемен

Село выходит на связь

Кызылкак – небольшое село в Иртышском районе. От областного центра его отделяют около 300 км, от райцентра Иртышска – 125 км, даже от Косколя, центра сельского округа, к которому относится Кызылкак, – 25 км. Иртышский район традиционно считается одной из главных житниц Павлодарского края, и Кызылкак имеет к этому самое прямое отношение: свою историю село ведет с 1954 года, когда здесь был основан целинный совхоз «Западный».

Сегодня здесь 55 дворов и 260 жителей. Но, несмотря на удаленность и небольшой размер, у села есть перспективы. Во-первых, здесь 97 детей – это больше трети населения. Пенсионеров всего 16 человек. Кроме того, сюда активно приезжают переселенцы из южных регионов страны.

В селе работают Дом культуры, медицинский пункт, а к 1 сентября открыли совершенно новую школу на 100 мест. Для всего села это стало настоящим праздником. По сути, главной инфраструктурной проблемой уже многие годы остается отсутствие сотовой связи. Расстояния и скромная численность населения дают о себе знать: операторы сотовой связи не слишком торопились решать этот воп­рос, хотя постоянно обещали. Но в 2025 году здесь наконец-то перешли от слов к делу – начали строить антенну, и сельчане связывают с этими работами большие надежды.

– У нас в текущем году большой бюджет, очень много проектов осуществлено, – рассказывает аким Коскольского сельского округа Дулат Тюлегенов. – Вместе со школой к нам в село пришла качественная интернет-связь – протянули оптоволокно. В первую очередь подключили школу и медпункт, потом пойдут по заяв­кам жителей. Beeline установил антенно-мачтовые соору­жения, сейчас продолжают установку оборудования. В сентябре обещают подключить сотовую связь. Также в этом году три улицы заасфальти­ровали, к ним прибавили 19,4 километра трассы Голубовка – Кызылкак. На следую­щий год надеемся привести в порядок участок между Голубовкой и Косколем.

С опорой на своих

Но главное – в Кызылкаке есть работа. Сегодня здесь действуют 14 крестьянских и фермерских хозяйств, занимающихся растение­водством и животноводством. Пожалуй, самое известное и крупное из них – КХ «Мендеш», которое возглавляет Нуржан Усин. КХ обрабатывает 22 тыс. га земли, где в основном выращивают зерновые и масличные культуры. Параллельно развивают животноводство – только крупного рогатого скота более тысячи голов. Занимаются и коневодством, в том числе племенным, а отдельные лошади участвуют в скачках.

– Это для души. У нас, казахов, это в крови – кочевники же. И мы занимаемся лошадьми тоже, – говорит Нуржан Усин.

Но КХ «Мендеш» – не просто крупнейший сельхозтоваропроизводитель и работодатель (в коллективе около 40 сотрудников), но и надежный партнер государства и общества. Нуржан Усин активно участвует в развитии социальной инфраструктуры села: помогает в благоустройстве Кызылкака и зимнем содержании дорог, отремонтировал кровлю Дома культуры, помогает пенсио­нерам и нуждающимся семьям с заготовкой сена и зерно­отходов.

Одно из самых весомых вложений хозяйства в будущее села – строительство жилья. За последние пять лет возвели 10 двухквартирных домов, в которых жилье получили 18 семей работников хозяйства и переселенцев. В 2027 году планируется построить еще пять двухквартирных домов.

Нуржан Усин подчеркивает, что для хозяйства это еще и возможность закрыть кадровый вопрос. Нужны механизаторы, трактористы, слесари, сварщики, разнорабочие. Поэтому здесь рады семьям переселенцев, приезжаю­щим из трудоизбыточных регионов страны по гос­программам. Особое внимание – многодетным родителям. Так одновременно решается еще одна важная для небольшого села задача – растет число детей, а значит, сохраняется и развивается школа.

– Школа – это сердце села. Семьи, которые хотят сюда приехать, в первую очередь интересуются, где будут учиться их дети. С открытием новой школы мы связываем свое будущее – сможем привлечь еще больше людей. Считаем, это очень своевре­менная поддержка со стороны государства. Теперь и нам нужно дополнительно вкладывать свои ресурсы, строить еще больше новых домов и, соответственно, развивать производство, – говорит Нуржан Усин.

Отмечу, что семья Усиных играет заметную роль в жизни села. Это большая и дружная семья, представители которой связаны и с образованием, и с сельским хозяйством, и с развитием местной экономики.

Сильные ученики – славные традиции

Открытие новой школы – действительно очень значимое событие для всех жителей Кызылкака. Почти три десятилетия местные дети учились в приспособленном помещении – бывшем здании совхозной конторы. Около сотни учеников ютились всего в семи кабинетах, занятия шли в две смены. На физкультуру дети ходили в борцовский зал, на обще­школьные мероприятия – в соседний Дом культуры. Не было ни библиотеки, ни столовой, а туалеты внутри здания появились лишь несколько лет назад.

При этом Кызылкакская школа всегда отличалась сильным педагогическим коллективом. Несмот­ря на статус малокомп­лектной и весьма скромные условия, только за последние десять лет ее учителя подготовили 11 обладателей знака «Алтын белгі». Выпускники школы посту­пают на гранты в вузы Астаны, Алматы и Павлодара, есть те, кто продолжил обучение за рубежом.

Школа и сегодня держит высокую планку. В 2025⁄2026 учебном году ее ученики занимали призовые места в научных и интеллектуальных конкурсах. Ерасыл Жаксылык стал первым на олимпиаде «Жарқын болашақ» и представлял Павлодарскую область в Астане. Жансулу Усина заняла второе место в конкурсе научных проектов. Актым Шынали признали лучшей в конкурсе по истории, впервые проведенном в Павлодаре. Маргулан Усин стал третьим на олимпиаде по русскому языку.

Один из самых известных выпускников Кызылкакской школы – Адиль Усин, сын директора школы. В 2016 году он стал героем республиканских новостей, набрав на ЕНТ максимальные 125 баллов. Позже он окончил экономический факультет Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, поступил в магистратуру Российского университета дружбы народов, учился в Турции.

И в 2021 году именно Адиль подал через платформу e-Otinish обращение о необходимости строительства новой школы в Кызылкаке. Впрочем, этот воп­рос местные жители поднимали и раньше – на встречах с руководством области сельчане не раз говорили о том, что старое приспособленное здание давно не соответствует потребностям детей. В ответ Адилю сообщили, что строительство школы планируется, однако никакой конкретики по срокам тогда еще не было.

Более определенно все стало в 2024 году, когда Кызылкак посетил действующий аким Павлодарской области Асаин Байханов. Тогда уже было принято окончательное решение о строительстве новой школы. А уже накануне нынешнего Дня знаний, выступая на торжественной церемонии открытия школы, глава региона подчеркнул, что обязанность государства – прислушиваться к мнению людей и воплощать принятые решения в жизнь, именно такую задачу ставит Президент страны. По его словам, в строительство школы вложено более миллиарда тенге, и ценность этих средств заключается в том, чтобы каждый ребенок имел возможность получать качественное образование.

Ну и нельзя не сказать, что Адиль Усин после учебы вернулся в родные края. Какое-то время он помогал в работе своему дяде – руководителю КХ «Мендеш» Нуржану Усину, а затем создал собственное крестьянское хозяйство. Назвал его «Западный» – в память о прежнем названии целинного хозяйства, с которого начиналась история нынешнего Кызылкака. Сегодня КХ занимается земледелием и животноводством.

– Сейчас я руковожу инвестиционным проектом – мы строим в Иртышске мясоперерабатывающий комплекс, – рассказывает Адиль Усин. – Будем выпускать мясную продукцию, консервы и колбасы. Проектная мощность – переработка полутора тысяч тонн мяса в год. Стоимость проек­та – 1 миллиард 423 миллиона тенге. Половину суммы вложили сами, вторую половину прив­лекли в виде займа через СПК «Павлодар». Комплекс находится на этапе строительства, открыть его планируем уже в этом году.

Школа нового поколения

Новое здание Кызылкакской школы рассчитано на 100 учеников, и 1 сентября за парты уже сели 76 детей. Это современное двухэтажное строение с автономным отоплением. Здесь оборудовано 13 учебных кабинетов, в том числе компьютерный класс, актовый зал, столовая, библиотека с читальным залом, медицинский пункт, мастерские, современные кабинеты с учебным оборудованием, компьютерами и интерактивными досками. Книжный фонд школы насчитывает около 11 тыс. экземпляров.

Отдельного внимания заслуживает новый спортивный зал и оборудованные на территории школы спортивные и игровые площадки. Раньше ничего этого не было, но при этом физкультурные традиции у Кызылкака сильные. Семь учеников являются кандидатами в мастера спорта по вольной борьбе, среди школьников есть чемпионы и призеры республиканских, областных и районных соревнований.

Предусмотрены в новом здании и условия для работы мини-центра, где занимаются дети дошкольного возраста. Уже сейчас его посещают 17 малышей. Нужным подарком к открытию школы стал новый автомобиль – его учебному заведению передал один из главных меценатов Кызылкака, руководитель КХ «Мендеш» Нуржан Усин.

В школе работают 20 педагогов, все имеют высшее образование. Семь учителей обладают квалификацией педагога-исследователя, четыре – педагога-эксперта, два – педагога-модератора. Коллектив средней общеобразовательной школы села Кызылкак возглавляет Куат Усин. Он подчеркивает, что такого обновления здесь ждали около тридцати лет.

– Спасибо нашему государству, руководству области и страны за то, что поддержали нас, за то, что построили нам новую школу. Дети очень рады. Думаю, мы достигнем больших высот, – говорит директор школы. – Более того, мы вошли в число участников респуб­ликанского пилотного проекта по внедрению искусственного интеллекта в малокомп­лектных школах.

«Казахстанская правда» уже рассказывала о том, что для апробации проекта выбраны два регио­на: пять школ в Кызылординской области и пять – в Павлодарской. Кызылкакская школа стала одной из них. Здесь детей будут обучать с использованием национальной ИИ-платформы. Помимо прочего, через нее лучшие столичные педагоги смогут вести онлайн-уроки из студии в Астане. Первый такой урок провел вице-премьер – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. ИИ-платформа объединяет живое преподавание, современный образовательный контент и инструменты искусственного интеллекта. Такой формат должен сократить разрыв в качестве образования между городскими и малокомплектными сельскими школами.

Своими впечатлениями в день открытия делились и жители села. Было видно, насколько долго­жданным это событие стало и для детей, и для родителей.

– Мы приехали в Кызылкак больше пяти лет назад, и за это время наше село заметно изменилось. Я мама семерых детей, поэтому для нашей семьи открытие новой школы – очень важное и радостное событие, – рассказала Айнур Бердибекова.

А вот Валентина Пэдури приехала в Кызылкак в 1983 году после окончания Павлодарского педаго­гического училища, начинала работать учителем начальных классов, позже возглавляла школу.

– В июне прошла встреча моих выпускников – исполнилось 30 лет, как они окончили школу. Нам тогда провели экскурсию по новому зданию, и мы были первыми, кто его увидел. Я очень рада за наш Кызылкак, – говорит ветеран педагогики.

Иртышская жатва

Начало сентября – горячая пора не только для педагогов, но и для аграриев: в Иртышском районе в разгаре страда. Ход уборочной кампании и меры государственной поддержки недавно обсудил глава Павлодарской области

Асаин Байханов с растениеводами региона. Встречи прошли на полях КХ «Мендеш», КХ «Нұрас» и ТОО «Абай».

В этом году посевная площадь в Иртышском районе составила 324,6 тыс. га, уже убрано около 70% зерновых. Несмотря на засушливые погодные условия, средняя урожайность составляет 10 ц⁄га. Таких показателей аграриям удалось достичь благодаря грамотному подбору качественного семенного материа­ла, применению современных агротехнологий, своевременному проведению всех необходимых работ. К слову, на уборочную страду аграриям района выделено 48 льготных кредитов, а также 6,5 тыс. тонн дизельного топлива по сниженной цене.

– Третий год в соответствии с поручением Главы государства мы последовательно диверсифицируем посевные площади. Сегодня 45% пашни области занимают масличные культуры, спрос на которые растет как внутри страны, так и на экспортных рынках, – отметил Асаин Байханов.

Глава региона подчеркнул, что государственная поддержка аграриев будет продолжена. Главная задача сейчас – в полном объеме и в оптимальные сроки завершить уборочную кампанию, обеспечить сохранность урожая и создать прочную основу для дальнейшего развития агропромышленного комплекса региона.