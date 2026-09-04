Музаффару помогли друзья

Музаффар с первого по одиннадцатый класс учился в школе № 197 села Аксу Сайрамского района. Обучение проходило на русском языке. Но за пределами школы была другая языковая среда – двор, друзья, обычное детское общение.

Большинство друзей Музаффара были казахами. Ребята вместе росли, играли, проводили свободное время и, конечно же, разговаривали. Постепенно казахская речь стала для него привычной. Сначала он просто слышал ее вокруг себя, затем начал понимать, отвечать, а со временем заговорил свободно.

Получилось то, чего часто невозможно осуществить только за партой: язык стал частью повседневной жизни.

Сегодня Музаффар вспоминает своих друзей как первых учителей казахского языка. Именно постоянное общение помогло ему быстро освоить новую лексику. Возможно, поэтому и сегодня он воспринимает казахский язык не как сложную учебную дисцип­лину, а как естественное средство общения.

– Я гражданин Республики Казахстан, здесь моя Родина, – говорит рядовой Музаф­фар Юсупжанов. – Поэтому считаю, что должен знать государственный язык.

Минувшей осенью Музаффара призвали в ряды Вооруженных сил страны. Воинскую службу он проходит в войсковой части 10216 в должности специалиста-механика-телефониста радиотехнического батальона. Воинский коллектив стал для него новой средой общения. Большинство сослуживцев – казахи, и свободное владение государственным языком позволяет Музаффару легко находить с ними общий язык.

– Музаффар быстро адаптировался к воин­ской службе, легко нашел взаимопонимание с ребятами, – рассказывает замес­титель командира войсковой части 10216 по воспитательной и идеологической работе подполковник Жеткизген Екибаев. – С самого начала службы он зарекомендовал себя как дисциплинированный, исполнительный военнослужащий. В коллективе пользуется уважением и авторитетом.

К Музаффару, кажется, люди тянутся сами – с ним легко разговаривать, а его профессия этому только способствует. До призыва в армию он около пяти лет работал в парикмахерской, освоив специальность барбера. За это время научился не только уверенно обращаться с ножницами и машинкой, но и, что не менее важно, внимательно слушать человека. Ведь хороший мастер должен понять, чего именно хочет тот, кто садится в парикмахерское кресло: насколько коротко подстричь, какую форму оставить, что изменить в привычном образе. Здесь знание языка – тоже своеобразный профессиональный инструмент: когда клиент может точно объяснить свое пожелание на привычном для него языке, мастеру проще понять его и сделать именно то, что от него ждут.

Свое умение Музаффар не оставил и после призыва. Теперь вместо постоянных клиентов – сослуживцы, а парикмахерское кресло в свободное время условно заменяет армейская бытовая обстановка. Товарищи доверяют ему, а сам рядовой Юсупжанов с удовольствием продолжает заниматься любимым делом.

Есть у рядового Юсупжанова и еще одно увлечение – волейбол. Спортом он зани­мается давно, участвовал в соревнованиях. И здесь, как и в армейской службе, работе барбера, повседневном общении, ему помогает то, что он умеет слышать и понимать людей.

Но, пожалуй, главная особенность Музаф­фара – он знает три языка: казахский, русский и узбекский, поэтому умеет быть своим в любой компании, слышать собеседника и понимать его.

История Музаффара наглядно показывает – казахский язык дает возможность понимать друг друга. И чем больше людей делают этот язык неотъемлемой частью своей повседневной жизни, тем больше в нашем общем доме взаимопонимания.

Музаффар Юсупжанов пока еще рядовой. Но его отношение к языку вполне можно назвать гражданской позицией: живя в Казахстане, он считает естественным знать язык своей страны. Три языка для него – это не повод выбирать между культурами, а возможность быть ближе к людям. И, пожалуй, именно так язык и становится по-настоящему своим – когда на нем ты можешь не только говорить, но и дружить, работать, служить.