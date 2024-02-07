Новый импульс экономическому развитию

Спикер Сената Маулен Ашимбаев на своей странице в Facebook прокомментировал сегодняшнее расширенное заседание правительства с участием главы государства, передает Kazpravda.kz

Фото: facebook.com/m.ashimbayev

Президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства подвел итоги прошедшего года и обозначил актуальные задачи в социально-экономической сфере на предстоящий период.

Прежде всего, как отметил глава государства, необходимо обеспечить качественное экономическое развитие страны и рост реальных доходов граждан. Для этого от государственного аппарата нужна нацеленность на результат. Требуются продуманные и решительные действия в экономике.

Перед правительством поставлена задача по кардинальному повышению эффективности бюджетной и налоговой политики. Как отметил президент, в ходе разработки нового Налогового кодекса необходимо соблюсти разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов, предпринимателей и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет.

В целом для эффективного экономического развития президент страны обозначил приоритетность комплексной либерализации экономики. Следует отходить от масштабного государственного вмешательства в экономические процессы. Необходимо искоренить бесконтрольные монополии, неравный доступ к ресурсам и недобросовестные методы конкуренции.

Особое внимание глава государства акцентировал на агропромышленном комплексе и рациональном использовании водных ресурсов.

Финансирование аграрной отрасли будет последовательно увеличиваться. Фермерам, которые будут стремиться максимально эффективно использовать землю, внедрять современные агротехнологии, государство окажет всестороннюю поддержку. Ключевая задача - довести долю переработки в АПК до 70% в течение трех лет.

Вместе с тем для аграрной отрасли наиболее важным ресурсом является вода. Южные регионы уже испытывают дефицит воды. Как было отмечено главой государства, здесь необходимо провести работу по внедрению водосберегающих технологий, сокращению посевов влагоемких культур. В целом предстоит реализовать кампанию по формированию культуры водопотребления в стране, опираясь на лучшие практики других государств.

Президент страны также акцентировал внимание на необходимости принятия безотлагательных мер в сфере развития инфраструктуры. Правительству предстоит в приоритетном порядке завершить ранее начатую модернизацию теплоисточников, а также обеспечить ввод дополнительных мощностей электроэнергии.

Предстоит также завершить реконструкцию республиканских автодорог, а также решить ключевые задачи в железнодорожной сфере страны. В комплексе это позволит трансформировать Казахстан в полноценный транспортный хаб евразийского континента.

Отдельным направлением глава государства выделил реформу социальной сферы.

Сегодня около половины республиканского бюджета направляется в эту сферу. Поэтому эффективность расходования выделяемых средств должна быть на особом контроле. Президент страны поручил обеспечить контроль должного функционирования системы ОСМС, а также повысить качество медицинских услуг для населения.

Кроме того, была обозначена необходимость принятия важных законов, направленных на реформирование системы государственных закупок, ГЧП и строительной отрасли. Депутаты Сената примут активное участие в доработке соответствующих законопроектов, а также разработке Градостроительного кодекса.

В целом глава государства обозначил конкретные направления работы по дальнейшей реализации комплексных реформ по построению Справедливого Казахстана.

Со стороны Сената продолжим конструктивное взаимодействие с коллегами из правительства и сделаем все необходимое для законодательного обеспечения реформ и реализации задач, поставленных главой государства.