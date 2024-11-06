Новый план сотрудничества подписали секретари Совбезов Казахстана и России

Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и России

Фото: akorda.kz

В Москве состоялись расширенные плановые консультации между аппаратами советов безопасности Республики Казахстан и Российской Федерации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

В ходе переговоров, которые прошли под председательством секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан Гизата Нурдаулетова и секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, включая противодействие международному терроризму и экстремизму, а также состоянию и перспективам развития ситуации в Каспийском регионе.

Консультации между аппаратами советов безопасности проходят на регулярной основе, согласно принятому Плану сотрудничества между аппаратами советов безопасности Республики Казахстан и Российской Федерации.

По итогам мероприятия был подписан новый План сотрудничества на 2025-2027 годы.