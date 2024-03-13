Новый рекорд установили на турнире памяти Жаксылыка Ушкемпирова

Стали известны первые победители международного турнира по греко-римской борьбе, посвященного памяти легендарного казахского палуана Жаксылыка Ушкемпирова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма

Фото: пресс-служба Минтуризма

Как отмечается, в четвертый раз на турнир приехали борцы Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Таджикистана. В соревновании впервые приняли участие спортсмены Бельгии, Хорватии, Украины, Саудовской Аравии и России.

За комплекты наград в 10 весовых категориях боролись 234 атлета.

55 кг

Алибек Амиров (AIN)

Айбек Айтбеков

Арсен Жума

Хусейн Савадов

63 кг

Ерзу Закриев (AIN)

Дамир Ибрашов

Махаммад Шукурзаде

Даниал Молдабек

72 кг

Руслан Нуруллаев

Тайыр Амангелды

Ырыскелды Хамзаев

Акжан Ыкыласов

82 кг

Ерасыл Женис

Исмаил Рзаев

Рамазан Пашаев

Жанболат Бекен

97 кг

Егор Якушенко

Амирхон Бердыкулов

Максим Аверин (AIN)

Баһрам Курбанов.

— Две недели мы готовились к соревнованиям на спортивной базе «Алматау». Каждая схватка была сложной. Мой соперник в финале считается одним из сильнейших борцов Азербайджана. Проигрывая по ходу встречи со счетом 2:7, я не опустил руки. Собрался и довел дело до победы, — рассказал спорстмен Ерасыл Женис.

В ведомстве отметили, что победители и призеры соревнований получили денежные призы. За 1 место они удостоились 1,5 млн тенге, серебряные и бронзовые призеры завоевали 1 млн тенге и 500 тысяч тенге, а тренерам чемпионов вручили по 100 тысяч тенге. Лучших атлетов наградили медалями.