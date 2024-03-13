Новый рекорд установили на турнире памяти Жаксылыка Ушкемпирова

Спорт
39
Дана Аменова
Корреспондент

Стали известны первые победители международного турнира по греко-римской борьбе, посвященного памяти легендарного казахского палуана Жаксылыка Ушкемпирова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма 

Фото: пресс-служба Минтуризма

Как отмечается, в четвертый раз на турнир приехали борцы Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Таджикистана. В соревновании впервые приняли участие спортсмены Бельгии, Хорватии, Украины, Саудовской Аравии и России.

За комплекты наград в 10 весовых категориях боролись 234 атлета.

55 кг

Алибек Амиров (AIN)
Айбек Айтбеков
Арсен Жума
Хусейн Савадов

63 кг

Ерзу Закриев (AIN)
Дамир Ибрашов
Махаммад Шукурзаде
Даниал Молдабек

72 кг

Руслан Нуруллаев
Тайыр Амангелды
Ырыскелды Хамзаев
Акжан Ыкыласов

82 кг

Ерасыл Женис
Исмаил Рзаев
Рамазан Пашаев
Жанболат Бекен

97 кг

Егор Якушенко
Амирхон Бердыкулов
Максим Аверин (AIN)
Баһрам Курбанов.

 Две недели мы готовились к соревнованиям на спортивной базе «Алматау». Каждая схватка была сложной. Мой соперник в финале считается одним из сильнейших борцов Азербайджана. Проигрывая по ходу встречи со счетом 2:7, я не опустил руки. Собрался и довел дело до победы, рассказал спорстмен Ерасыл Женис.

В ведомстве отметили, что победители и призеры соревнований получили денежные призы. За 1 место они удостоились 1,5 млн тенге, серебряные и бронзовые призеры завоевали 1 млн тенге и 500 тысяч тенге, а тренерам чемпионов вручили по 100 тысяч тенге. Лучших атлетов наградили медалями.

#турнир #рекорд #Жаксылык Ушкемпиров

Популярное

Все
Кодекс преткновения
Выбери меня: как в области Жетысу выбирали самую лучшую невестку
Не хуже импорта, а еще – дешевле
Казахстанские боксеры завоевали пять олимпийских лицензий на турнире в Италии
Ваш размер
Снег убирать нужно вовремя!
Не «поите» автомойки питьевой водой!
Полная очистка невозможна?
Качество городских пассажирских перевозок уже несколько лет вызывает нарекания семейчан
Человек или его цифровое подобие?
В Караганде газифицирована всего треть домов из тех, к которым подведены сети
Лицензировать деятельность частных детективов вновь предлагают в Казахстане
Рупор для народа
Массовая драка в одном из карагандинских ресторанов попала на видео
Казахстанские шахматисты выиграли «бронзу» на зимних Сурдлимпийских играх
Что делать, если Вас затопил сосед
В Астане к 90-летию летчика-космонавта Юрия Гагарина открылась выставка
В каком регионе Казахстана больше потребляют мяса и фруктов
Прогрессивные отношения
Всегда был на стороне правды
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Имеет ли женщина право на оплачиваемый домашний труд, рассказала эксперт
Отстаивая «Национальный интерес»
Погоны красоты
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине

Читайте также

Индиан-Уэллс: Юлия Путинцева не смогла выйти в четвертьфина…
Казахстанские шахматисты выиграли «бронзу» на зимних Сурдли…
Казахстанские боксеры завоевали пять олимпийских лицензий н…
Роналду установил новый рекорд

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]