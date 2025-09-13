Новый ресурсный центр для особенных детей

Безбарьерная среда
10
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В регионе продолжается работа по созданию доступной и инклюзивной среды для детей с особыми образовательными потребностями. На базе школы-гимназии № 13 «Экос» торжественно открылся новый ресурсный центр, где дети смогут получать поддержку, адаптированную к их индивидуальным возможностям и потребностям, сообщает пресс-служба областного управления образования.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Благодаря помощи спонсоров центр оснащен самым современным оборудованием. Здесь есть кабинет адаптивной физической культуры, темная и интегрированная сенсорные комнаты, оборудование для двигательной активности, интерактивная панель и логопедические зоны. Все это – важные инструменты для того, чтобы каждый ребенок мог почувствовать себя уверенно и комфортно в образовательной среде.

Как отметила на церемонии открытия заместитель акима области Алтынай Амренова, в Акмолинской области проживают около 13,5 тыс. детей с особыми образовательными потребностями.

– Открытие подобных центров – часть большой работы по созданию равных условий для всех детей, их успешной интеграции в общество. Мы благодарим всех партнеров, вложивших средства и усилия в развитие инклюзивного образования региона, – сказала она.

На сегодня в области действуют 126 кабинетов поддержки инклюзивного образования, в которых обу­чаются более 2 500 ребят. С ними работают 470 педагогов.

#инклюзия #ресурсный центр #Экос

