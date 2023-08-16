Новый спектр госуслуг стал доступен в мобильных приложениях БВУ

Подать заявление на получение пособия для многодетных семей теперь можно в мобильном приложении Halyk, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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В Казахстане многодетной считается семья, в которой совместно проживают 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до достижения ими 23 лет.

В Минтруда напомнили, что подать заявку на получение пособия для многодетных семей можно через центр обслуживания населения, портал "электронного правительства" и проактивно (ответив согласием на SMS-сообщение).

"Теперь же возможность подачи заявления появилась в мобильном приложении Halyk в разделе "Госуслуги". На данный момент получить услугу по назначению вышеуказанного пособия через мобильное приложение могут многодетные семьи с детьми только до 18 лет.

Работа по предоставлению гражданам доступа к услугам социально-трудовой сферы на различных платформах ведется постоянно. С 2021 года через банки реализовано 9 услуг. Подача заявки на пособие многодетной семье – уже третья услуга в этом году", – поделился вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.