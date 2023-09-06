Новый театральный сезон открывается в Астане

В начале сезона зрителям представят премьеры спектаклей «Қыз Жібек» и «Патша көңілім, не дейсің?!..»

В столице по сложившейся традиции новый театральный сезон начинается 15 сентября с постановки «Абай» заслуженного деятеля РК режиссера Алимбека Оразбекова, сообщает Kazpravda.kz.

Трагедия по мотивам произведения Мухтара Ауэзова рассказывает о разных периодах жизни великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева. Роль Абая исполняют народный артист Казахстана Тлектес Мейрамов и заслуженный деятель РК Нуркен Отеулов. Всего в постановке задействованы 65 актеров. Художник-постановщик - Канат Максутов. Хормейстер - заслуженный деятель Казахстана Амантай Жумашев.

В театре отмечают, что мысль Абая, осуждающая многовековые консервативные обычаи и немые силы, развитие философии Абая и ее глобализация, с драматургией великого Мухтара Ауэзова на сцене, несмотря на ее почти вековую давность, не потеряла актуальности и для сегодняшнего зрителя.

В начале сезона зрителям будут представлены также премьеры спектаклей «Қыз Жібек» - пьесу Жусипбека Шайхисламулы поставит лауреат международных театральных фестивалей, молодой режиссер Алибек Омирбекулы; и «Патша көңілім, не дейсің?!..» заслуженного деятеля РК режиссера Нурлана Жуманиязова.

К слову, выступать будет труппа не только на своей сцене. Так, с 19 по 24 сентября в Караганде пройдет республиканский театральный фестиваль «Сын – шын болсын», посвященный 130-летию Калибека Куанышабева. Занавес его будет открыт специальным показом спектакля «Абай» столичного театра. Роль Абая стала вершиной сценического искусства выдающегося казахского актера Калибека Куанышбаева, имя которого с 1993 года носит столичный театр.

С 25 по 30 сентября театр с постановкой «Баян Сұлу – Қозы Көрпеш» примет участие в Международном театральном фестивале «ART-ORDO-2023» в Бишкеке, посвященном 100-летию выдающейся актрисы, народной артистки СССР Бакен Кыдыкеевой.

Позже в Петропавловске с 9 по 15 октября в рамках празднования 125-летия государственного и общественного деятеля Темирбека Жургенова театром имени Куанышбаева при поддержке акимата Северо-Казахстанской области будет организован XXIX Республиканский фестиваль драматических театров Казахстана.