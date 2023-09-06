Новый театральный сезон открывается в Астане

Культура и общество
94

В начале сезона зрителям представят премьеры спектаклей «Қыз Жібек» и «Патша көңілім, не дейсің?!..»

В столице по сложившейся традиции новый театральный сезон начинается 15 сентября с постановки «Абай» заслуженного деятеля РК режиссера Алимбека Оразбекова, сообщает Kazpravda.kz.

Трагедия по мотивам произведения Мухтара Ауэзова рассказывает о разных периодах жизни великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева. Роль Абая исполняют народный артист Казахстана Тлектес Мейрамов и заслуженный деятель РК Нуркен Отеулов. Всего в постановке задействованы 65 актеров. Художник-постановщик - Канат Максутов. Хормейстер - заслуженный деятель Казахстана Амантай Жумашев.

В театре отмечают, что мысль Абая, осуждающая многовековые консервативные обычаи и немые силы, развитие философии Абая и ее глобализация, с драматургией великого Мухтара Ауэзова на сцене, несмотря на ее почти вековую давность, не потеряла актуальности и для сегодняшнего зрителя.

В начале сезона зрителям будут представлены также премьеры спектаклей «Қыз Жібек» - пьесу Жусипбека Шайхисламулы поставит лауреат международных театральных фестивалей, молодой режиссер Алибек Омирбекулы; и «Патша көңілім, не дейсің?!..» заслуженного деятеля РК режиссера Нурлана Жуманиязова.

К слову, выступать будет труппа не только на своей сцене. Так, с 19 по 24 сентября в Караганде пройдет республиканский театральный фестиваль «Сын – шын болсын», посвященный 130-летию Калибека Куанышабева. Занавес его будет открыт специальным показом спектакля «Абай» столичного театра. Роль Абая стала вершиной сценического искусства выдающегося казахского актера Калибека Куанышбаева, имя которого с 1993 года носит столичный театр.

С 25 по 30 сентября театр с постановкой «Баян Сұлу – Қозы Көрпеш» примет участие в Международном театральном фестивале «ART-ORDO-2023» в Бишкеке, посвященном 100-летию выдающейся актрисы, народной артистки СССР Бакен Кыдыкеевой.

Позже в Петропавловске с 9 по 15 октября в рамках празднования 125-летия государственного и общественного деятеля Темирбека Жургенова театром имени Куанышбаева при поддержке акимата Северо-Казахстанской области будет организован XXIX Республиканский фестиваль драматических театров Казахстана.

#Астана #открытие #театр #сезон

Популярное

Все
В Алматы за 50 тыс. тенге можно выяснить, какого человек рода
С толстой сумкой на ремне
Познать дух казахского народа
Нота протеста
«Гармошка» возвращается
Профессии для поколения NEET
Зарплата «мертвым душам»
Избиение осужденного в колонии: как накажут начальника и сотрудников ДУИС
Мал человек, да за рулем страшен
Грязная игра
Взгляд на Послание со стороны
Кверху жабрами…
Преодолеть дисбалансы и бедность
Честная экономика Токаева
Подготовку военных наблюдателей ООН начали в Алматы
Украсят академию девичьи улыбки
Италия выразила интерес к производству одежды в Казахстане
В ЦИК заявили о готовности к референдуму по строительству АЭС
Меч хана Кенесары
За здоровьем – на природу
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
На нулевом горизонте
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
На юго-востоке Турции упал метеорит
И на сотом году – победитель!
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
«Ата заңым – айбыным!»
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Как попасть к узкому специалисту без направления от терапевта
Химические элементы обнаружил индийский луноход “Прагьян” на Луне
Пожар по плану. Как спастись из горящей многоэтажки?
Корабли и самолеты эвакуируют ВМС США из Флориды из-за урагана
США и КНР готовят репатриацию панд в конце года
Закон об электросамокатах вступил в силу
Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Конституции
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Вспоминая Александра Руденко
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте

Читайте также

По 90 часов в неделю заставляли работать водителей автобусо…
Можно ли бесплатно отдохнуть в отеле Kempinski Bodrum?
Число посетителей растет в гостиницах и ресторанах Казахста…
Какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]