Новый терминал открывается в аэропорту Шымкента

Фото: Аэропорт Шымкента

Аэропорт Шымкента объявил о техническом открытии нового терминала, передает Kazpravda.kz

На первом этапе терминал обслуживается дневными внутренними рейсами авиакомпании «SCAT». В ближайшее время рейсы авиакомпаний «Air Astana» и «Fly Arystan» также будут переведены на этот терминал.

В настоящее время ведутся переговоры с международными авиакомпаниями по вопросам тарифов и сотрудничества. Международный сектор и транзитную зону планируется открыть в начале следующего года.

Запуск нового терминала позволит расширить авиасообщение с соседними странами и странами Европы и Азии, такими как Франция, Германия, Китай, Индия, Пакистан, Египет, Вьетнам, Южная Корея, отметили в пресс-службе воздушной гавани.