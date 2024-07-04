Нурлан Ермекбаев назначен генсеком ШОС

Эту должность он будет занимать с 2025 по 2027 годы

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На астанинском саммите ШОС было принято решение о назначении Нурлана Ермекбаева генеральным секретарем Организации, сообщает Kazpravda.kz

На этом посту он сменил представителя Китая Чжана Мина, который занимает должность генсека с 1 января 2022 года. Срок его полномочий продлится около двух лет.

Напомним, с января 2023 года Нурлан Ермекбаев был заместителем генерального секретаря ШОС.

Также занимал должности помощника президента — секретаря Совбеза, министра по делам религий и гражданского общества и министра обороны.