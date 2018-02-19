Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Президенту Ирана

Президент
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Фото пресс-службы Президента РК
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани в связи с авиакатастрофой в Иране, передает Kazpravda.kz.  

Как сообщает пресс-служба Президента РК, Глава государства с глубокой скорбью воспринял известия о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета в Иране.

"Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших", – говорится в телеграмме.

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