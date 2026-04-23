Астана принимает ключевых игроков евразийской логистики

Встреча объединяет представителей железнодорожных администраций, портов и логистических операторов Казахстана, Азербайджана, Грузии, Китая и стран Европы и продлится два дня – 23-24 апреля.

Участникам был представлен отчет о деятельности Ассоциации за 2025 год, подтвердивший устойчивую положительную динамику развития маршрута, в том числе рост объема контейнерных перевозок на 36% по сравнению с 2024 годом.

По информации участников, через территорию Казахстана по ТМТМ прошло 42 тысячи ДФЭ, в том числе 356 контейнерных поездов из Китая - в 38 раз больше, чем в 2023 году. 12 апреля 2026 года зафиксирован абсолютный рекорд отправки поездов из Китая - 6 поездов за сутки.

В условиях трансформации глобальных цепочек поставок и роста геополитической нестабильности ТМТМ превратился из нишевой альтернативы в полноценный логистический продукт, способный конкурировать с морскими маршрутами по скорости и надёжности.

По итогам заседаний будет подписан ряд соглашений, регулирующих организацию контейнерного сообщения между портами Каспийского моря и ответственность сторон при перевозках контейнерными поездами. Участники утвердили план перевозок на 2026 год.

Справочно: Международная ассоциация ТМТМ - координационная платформа, объединяющая железнодорожные администрации, портовых операторов и логистические компании стран-участниц маршрута. ТМТМ (Средний коридор) соединяет Китай и Казахстан с рынками Кавказа, Турции и Европы через Каспийское море.