Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы

В международном выставочном центре EXPO в рамках Регионального экологичес­кого саммита проходит международная выставка зеленых и устойчивых технологий RES 2026 EXPO.

Мероприятие стало не только профессиональной платформой, на которой демонстрируются реальные технологии и инновационные решения для экологической трансформации, но и большим деловым и экспертным ивентом, где обсуждаются важные вопросы устойчивого развития, заключаются соглашения о сотрудничестве, планируются совместные проекты, которые способствуют внедрению зеленых решений в экономику.

Выступая на церемонии открытия RES 2026 EXPO, министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев подчеркнул: выставка становится не просто витриной технологий, а площадкой для конкретной работы.

– Здесь встречаются технологии, инвестиции и идеи, способные поддержать устойчивое развитие, – сказал он, напомнив о росте климатических и ресурсных вызовов и необходимости взаимодействия государства, бизнеса, науки и международных организаций. – Выставка собрала 230 участников из 30 стран. Такая широкая география подтверждает высокий международный интерес к экологической повестке и потенциалу Центральной Азии как региона сотрудничества и новых возможностей. Казахстан последовательно создает условия для внедрения современных решений, привлечения инвестиций и расширения международных партнерств в сфере декарбонизации и рационального использования ресурсов.

Советник Президента Узбекистана по вопросам экологии и председатель Национального комитета по экологии и изменению климата Азиз Абдухакимов сделал акцент на региональном измерении форума.

– RES создает уникальную площадку, где поставщики зеленых технологий напрямую встречаются с компаниями и организациями, готовыми перейти на «зеленые рельсы» развития. Присутствие крупных финансовых институтов позволяет выстраивать сделки, – сказал он и выразил надежду, что практика проведения экологических выставок станет ежегодной региональной традицией.

В ходе церемонии был подписан пакет сог­лашений, охватывающих стратегические направления экологической трансформации, включая развитие возобновляемой энергетики, внедрение низкоуглеродных технологий, переработку отходов, устойчивое промышленное производство и климатическое финансирование.

Участники выставки стали свидетелями того, как инициативы претворяются в жизнь: на полях RES 2026 EXPO было объявлено о запуске проекта Blueing the Caspian Sea, нацеленного на восстановление экосистемы Каспийского моря. Финансовую поддержку в этом вопросе решили оказать Глобальный экологический фонд при участии Всемирного банка, Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) и Секретариата Тегеранской конвенции.

– Каспийское море – не просто крупнейший замкнутый водоем, а стратегический ресурс, источник биологического разнообразия и основа благополучия миллионов людей, живущих в регионе, – приветствовал участников заместитель министра экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев. – Запуск этого проекта – важный шаг, подтверждающий приверженность Казахстана и международных партнеров делу сохранения уникальной экосистемы Каспия.

Одним из ключевых направлений национальной части проекта станет развитие научной базы в Актау и деятельность Казахского научно-исследовательского института Каспийского моря. Казахстан предложил объединить научный потенциал всех прикаспийских стран для изучения причин изменений, включая климатические, гидрологические и антропогенные факторы.

Представители прикаспийских государств отметили важность проекта и готовность к дальнейшей совместной работе по решению проблем Каспия.

– Мы должны вместе искать общее решение, потому что море обеспечивает жизнь и здоровье миллионов людей, – сказал, в частности, заместитель начальника службы по охране биоразнообразия Министерства экологии Азербайджана Рашад Аллахвердиев.

Начальник управления по координации международного экологического сотрудничества и проектов Министерства охраны окружающей среды Туркменистана Берди Бердиев отметил, что запуск инициативы стал результатом длительной совместной работы прикаспийских государств и международных партнеров. Проект создает комплексную платформу для модернизации систем мониторинга загрязнения, расширения сети охраняемых морских территорий и укрепления национального и регионального потенциала.

Менеджер практики Всемирного банка по вопросам окружающей среды в Европе и Центральной Азии Гаяне Минасян напомнила, что утвержденный объем финансирования не способен решить все экологические задачи моря, но проект может стать платформой для развития «голубой» экономики и привлечения дальнейших инвестиций в регион.

Региональный директор UNOPS по Европе и Центральной Азии Тим Ларднер подчеркнул, что мандат этой структуры состоит в том, чтобы переводить международные обязательства в измеримые результаты, и обозначил три ключевых направления работы: это создание нацио­нальных систем мониторинга загрязнения; поддержка стран в развитии реально функцио­нирующих морских охраняемых территорий; наращивание национальных компетенций, чтобы по завершении проекта страны могли самостоятельно продолжать начатую работу.

Завершая дискуссию, модератор Симонетта Силигато отметила, что успех инициативы будет оцениваться по тому, удастся ли перевести договоренности в реальные изменения для моря и людей, живущих на его берегах.