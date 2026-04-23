Исследовать и популяризировать культурное наследие

Зарина Москау
специальный корреспондент

Накануне Национального дня книги в Национальной академической биб­лиотеке состоялась презентация книги писателя, этнографа, журналиста Торехана Майбаса «Қазақ халқының көмескіленген этнографиясы» – «Позабытая этнография казахского народа».

фото Кырмызы Жумагаликызы

Новое издание – итог многолетнего труда автора, который кропотливо собирал ценные этнографические сведения, извлекая их из толщи лет и спасая от забвения. В понятной и простой форме Торехан Майбас дает ответы на вопросы, которые и сегодня волнуют общество. Издание будет интересно широкому кругу читателей.

Книга состоит из семи разделов. В первом – «Елтаным» – автор рассуждает о национальном коде, роли женщины в вопросах сохранения национальных ценностей, национальной идее и мечте. В разделе «Тілтаным» поднимает одну из самых чувствительных и важных тем – роли казахского языка и его статуса.

В третьем разделе «Ділтаным» читатели смогут больше узнать о ментальности и внутреннем мироощущении казахов. Раздел «Күйтаным» посвящен кюям, музыке Великой степи – сакральному ритму сердца кочевника. Пятый раздел «Қаратаным» содержательно и емко повествует о последнем дне знаменитой Кояндинской ярмарки, дружбе батыра Жарыл­гапа и Караменде-бия.

Раздел «Дүниетаным» посвящен мировоззрению казахского народа. Здесь емко и интересно расписаны философия праздника Наурыз и игры тоғызқұмалақ, вопросы степного этикета, трактование смыслов и многое другое. Заключительный раздел «Жадтаным» включает в себя интересные темы: тотем волка в казахской культуре, что такое «ағарған» и что называют казахской вакциной?

Коллеги по писательскому цеху, государственные и общественные деятели, историки и этнографы высоко оценили работу Торехана Майбаса. Депутат Мажилиса Парламента Асхат Аймагамбетов передал поздравление от председателя Мажилиса Парламента Ерлана Кошанова, отметив, что труд, который проделал автор книги, сродни работе целого научно-исследовательского института.

По словам академика и известного публициста Бауыржана Омарова, писать об этнографии с научной точностью, приводя факты, всегда нелегко – это требует большого внимания и усилий. Ученый отметил актуальность издания.

– Одним из выдающихся писателей-этнографов был Акселеу Сейдимбек, сегодня Торехан Майбас достойно продолжает эту традицию – писать о своем народе, его культуре, языке, обычаях, исследуя духовную и материальную культуру нации, – подчеркнул известный поэт Серик Аксункарулы.

– Такой фундаментальный труд займет свое достойное мес­то в любой библиотеке и будет полезен не только специалистам, но и всем, кто интересуется культурным наследием казахского народа. Темы, которые исследовал автор, не теряют своей актуальности. В некоторых вопросах важно учитывать особенности регионального диалекта, – отметил генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері», академик Дихан Камзабекулы.

Стоит отметить, что Торехан Майбас известен своими исследованиями биографий и исторических фактов о Байсеит-би, батырах Сенкибае, Агыбае, Жалантосе, является автором около 50 научно-популярных, этнографических и исторических работ.

Мероприятие прошло в рамках тематической недели, направленной на развитие культуры чтения и повышение интеллектуального потенциа­ла населения.

