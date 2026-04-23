В Лондоне состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»

Спустя более чем 20 лет после появления фильма «Дьявол носит Prada» в Лондоне состоялась премьера его сиквела - «Дьявол носит Prada 2»

Главные роли в ленте снова сыграли те же кинозвезды, которые обеспечили мировой успех первого фильма, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

В среду на красную ковровую дорожку в Лондоне вышли Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи и Эмили Блант. Так же как в фильме 2006 года, их яркие персонажи действуют в постоянно меняющемся мире моды и журналистики.

В интервью Би-би-си Энн Хэтэуэй сказала, что съемки в сиквеле «принесли ей огромное удовольствие». Она призналась, что 20 лет назад «у нее сразу возникло предчувствие», что нужно принять участие в оригинальном фильме.

Блант сказала, что возвращение к роли Эмили (старшей ассистентки Миранды Пристли) «далось без всяких усилий — будто старые тапочки надела».

Главного редактора модного журнала Runway Миранду Пристли (персонаж, прототипом которого, как считается, была главред американского выпуска Vogue Анна Винтур) снова играет Мэрил Стрип.

Блант говорит, что новый фильм очень понравился ее детям. Она признается, что даже не подозревала, что вышедшая 20 лет назад лента «получит настолько огромное признание».

«Не думаю, что мы рассчитывали на повторение этой лихорадки, когда начинали съемки второго фильма», — говорит актриса. «Мы просто хотели сделать сиквел, публика, возможно, этого очень ждала. Но когда посмотреть на съемки пришли тысячи людей, я подумала: „Вот это да, это просто безумие какое-то“».

В новом фильме короткую роль сыграла звезда соцсетей и комик Амелия Димолденберг. Она говорит, что «до сих пор не может поверить» в то, что участвует в сиквеле.

«Помню, что смотрела его в кино, когда мне было 12 лет. Не хочу, чтобы это прозвучало чрезмерно театрально, но я думаю, что этот фильм изменил мою жизнь», - сказала Димолденберг. «Именно оригинальный фильм «Дьявол носит Prada» «заставил меня поступить на курс по модной журналистике, я всегда хотела работать в журналах, потому что посмотрела это кино, так что появление на съемочной площадке в Нью-Йорке было для меня очень волнительным моментом», - говорит Димолденберг.

В новом фильме одного из ассистентов Миранды Пристли играет комик и писатель Калеб Хирон.

«Для меня огромная честь и радость быть рядом с такими невероятными людьми, которые работали над фильмом», — говорит он. «Но надеюсь, что я оставался нормальным человеком. Скажите мне, если это было не так!» — обратился он к коллегам, которые в этот момент фотографировались за его спиной.

Одну из представительниц нового поколения ассистентов Миранды в новом фильме сыграла актриса Симон Эшли, звезда телесериала «Бриджертоны». Она назвала сиквел «одним из самых важных моментов карьере».

«Эмили [Блант], Энн [Хэтэуэй], Стэнли [Туччи] и Мэрил [Стрип] — все были настолько прекрасны и замечательны! У меня очень много теплых воспоминаний о работе с ними. И да, просто наблюдать за ними — для меня это был просто мастер-класс!» - поделилась Эшли.

Фильм «Дьявол носит Prada 2» начинают показывать в британских кинотеатрах 1 мая.