Так, представитель команды по спортивному скалолазанию Ришат Хайбуллин принес нашей стране бронзовую медаль. Его путь к пьедесталу начался с непростого противостояния в 1⁄8 финала, где жребий свел его с соотечественником Дамиром Токтаровым. Одолев товарища по команде, Ришат в четвертьфинале встретился с представителем Китая Цзяном Го и вновь оказался сильнее, продемонстрировав безупречную технику.

Драматичным выдался полуфинальный поединок против индонезийца Робби Аль Хильми: досадная ошибка – у Ришата соскользнула рука на середине дистанции – не позволила ему пробиться в главный финал. Однако в битве за третье место Хайбуллин не оставил шансов другому китайскому скалолазу Шоухуну Чу. Итоговое время 4,81 секунды не только принес­ло награду, но и стало новым национальным рекордом

Казахстана.

Не менее ярким на играх стало выступление мужской сборной Казахстана по водному поло. В решающем матче группового этапа наши ватерполисты встретились с командой Южной Кореи. Согласно регламенту, соревнования проходили по круговой системе, и эта игра была определяющей в борьбе за медали. Казахстанская дружина одержала уверенную победу со счетом 3:0, выиграв все три периода (4:2, 2:1, 3:2). Итоговая статистика на турнире зафиксировала три наши победы (над Таиландом, Китайским Гонконгом и Южной Кореей) при двух поражениях от лидеров – Ирана и Китая. Бронза ватерполистов стала логичным итогом тяжелого марафона на открытой воде.

На текущий момент в активе национальной сборной семь наград: золото джитсера Нуржана Батырбекова, серебро женской команды по водному поло и пять бронзовых медалей, добытых в джиу-джитсу (Батыр Тенизбай, Сейилхан Болатбек, Алинур

Куатулы), скалолазании и мужском водном поло.

Казахстан продолжает удерживать позиции в десятке сильнейших общего зачета.