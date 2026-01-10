Фото: НОК Казахстана

Пресс-служба Казахстанской федерации бокса объявила имя нового главного тренера мужской команды Казахстана.

Согласно официальной информации, на пост назначен Нуржан Насанов.

Свой путь специалиста он начал в 2016 году. С 2024-го входит в тренерский штаб сборной. Среди известных воспитанников - двукратный чемпион мира Санжар Ташкенбай.

Ранее главным тренером мужской сборной являлся Кайрат Сатжанов. Он принял решение освободить должность по состоянию здоровья.