Нуржан Насанов возглавил мужскую сборную Казахстана по боксу

Бокс
114

Прежний тренер Кайрат Сатжанов принял решение освободить должность по состоянию здоровья, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Пресс-служба Казахстанской федерации бокса объявила имя нового главного тренера мужской команды Казахстана.

Согласно официальной информации, на пост назначен Нуржан Насанов.

Свой путь специалиста он начал в 2016 году. С 2024-го входит в тренерский штаб сборной. Среди известных воспитанников - двукратный чемпион мира Санжар Ташкенбай.

Ранее главным тренером мужской сборной являлся Кайрат Сатжанов. Он принял решение освободить должность по состоянию здоровья.

#назначение #Спорт #бокс #федерация #Нуржан Насанов

