Нуржан Нуржигитов: Завершена реконструкция Кызылординского гидроузла

Водное хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Завершен приостановленный 5 лет назад проект по реконструкции Кызылординского гидроузла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Объект планировали сдать в эксплуатацию в 2022 году. Однако из-за пандемии и финансовых сложностей строительные работы были приостановлены.

После создания Министерства водных ресурсов и ирригации реконструкция Кызылординского гидроузла возобновилась. Для обеспечения качественной работы объекта отремонтированы поврежденные части гидравлического узла, а также устранены другие неполадки.

Отметим, что гидроузел предназначен для полива около 120 тысяч га земель на левом и правом берегах реки Сырдарья и увлажнения около 2 млн га пустынной местности.

«Вопрос завершения затянувшихся или приостановленных проектов находится на пристальном контроле министерства. Например, впервые за 36 лет реконструировали Актюбинское водохранилище. А в Западно-Казахстанской области впервые за 58 лет отремонтировали Кировское водохранилище. Также ведется активная работа по завершению строительства Эскулинского, Талапского, Пресновского и Соколовского групповых водопроводов. Эти проекты направлены на обеспечение граждан качественной водой. Поэтому важно довести их до конца и сдать объекты в эксплуатацию», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

#Кызылорда #водные ресурсы #Нуржигитов #гидроузел

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