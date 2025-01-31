Нуржан Нуржигитов: Завершена реконструкция Кызылординского гидроузла

Завершен приостановленный 5 лет назад проект по реконструкции Кызылординского гидроузла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Объект планировали сдать в эксплуатацию в 2022 году. Однако из-за пандемии и финансовых сложностей строительные работы были приостановлены.



После создания Министерства водных ресурсов и ирригации реконструкция Кызылординского гидроузла возобновилась. Для обеспечения качественной работы объекта отремонтированы поврежденные части гидравлического узла, а также устранены другие неполадки.



Отметим, что гидроузел предназначен для полива около 120 тысяч га земель на левом и правом берегах реки Сырдарья и увлажнения около 2 млн га пустынной местности.