Нуржан Нуржигитов: Завершена реконструкция Кызылординского гидроузла

Завершен приостановленный 5 лет назад проект по реконструкции Кызылординского гидроузла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации
Объект планировали сдать в эксплуатацию в 2022 году. Однако из-за пандемии и финансовых сложностей строительные работы были приостановлены.
После создания Министерства водных ресурсов и ирригации реконструкция Кызылординского гидроузла возобновилась. Для обеспечения качественной работы объекта отремонтированы поврежденные части гидравлического узла, а также устранены другие неполадки.
Отметим, что гидроузел предназначен для полива около 120 тысяч га земель на левом и правом берегах реки Сырдарья и увлажнения около 2 млн га пустынной местности.
«Вопрос завершения затянувшихся или приостановленных проектов находится на пристальном контроле министерства. Например, впервые за 36 лет реконструировали Актюбинское водохранилище. А в Западно-Казахстанской области впервые за 58 лет отремонтировали Кировское водохранилище. Также ведется активная работа по завершению строительства Эскулинского, Талапского, Пресновского и Соколовского групповых водопроводов. Эти проекты направлены на обеспечение граждан качественной водой. Поэтому важно довести их до конца и сдать объекты в эксплуатацию», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.