Нужно поставить образование на технические рельсы...

Его жизненный путь — это история профессионализма, преданности делу и неустанного стремления к совершенству.

Азамат Советович начал свой путь в 1999 году, поступив в Высшее военное училище ВВ МВД РК в городе Петропавловск на специальность «командно-тактическое автомобильных войск». В 2003 году ему присвоили воинское звание «лейтенант» и он начал свою службу, пройдя путь от командира автомобильного взвода до начальника бронетанковой службы регионального командования.

В 2014 году Азамат поступил в Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева Министерства обороны Российской Федерации, где получил фундаментальные знания и навыки, которые стали основой его будущих успехов.

После успешного окончания обучения в 2016 году, Азамат Советович начал преподавательскую деятельность в Академии Национальной гвардии РК на кафедре вооружения и стрельбы. Его глубокие знания и педагогическое мастерство привлекли внимание руководства, и уже в 2018 году он был назначен старшим преподавателем цикла технического обеспечения кафедры технического и тылового обеспечения.

В 2021 году карьера Азамата Советовича совершила новый виток: он был назначен начальником цикла материальной части и эксплуатации кафедры технического обеспечения. Этот важный шаг в его профессиональном росте был отмечен высокими оценками и признанием его заслуг.

В августе 2024 года Азамат Советович был назначен на должность начальника кафедры технического обеспечения, что стало логичным продолжением его долгого и плодотворного пути. За годы службы он внес значительный вклад в развитие материально-технического обеспечения и подготовку высококвалифицированных специалистов, что сделало его имя известным и уважаемым в военной среде.

Преданность делу и стремление к профессиональному росту, демонстрируемые Азаматом Советовичем, служат примером для молодых офицеров и курсантов. Его вклад в развитие Академии Национальной гвардии неоценим, и его достижения продолжают вдохновлять новое поколение военных специалистов.

Сегодня мы поговорим о профессионализме Азамата Советовича и о том, как образование, полученное в Академии Национальной гвардии, формирует будущих защитников Отечества.

Академия Национальной гвардии Казахстана давно зарекомендовала себя как одно из ведущих учебных заведений для подготовки военных кадров.

- Расскажите, пожалуйста, как строится обучение, что делает его уникальным?

- Академия — это не просто учебное заведение, это центр подготовки будущих защитников страны, где формируются настоящие лидеры и профессионалы своего дела. В процессе обучения курсанты осваивают все необходимые навыки и знания, которые потребуются им в их будущей службе.

Физическая подготовка играет важную роль в формировании сильных и выносливых офицеров. Курсанты проходят регулярные тренировки, которые помогают им поддерживать отличную физическую форму и готовность к выполнению боевых задач.

Обучение тактике и стратегии является неотъемлемой частью подготовки офицеров. Курсанты изучают современные методы ведения боевых действий, учатся принимать правильные решения в сложных ситуациях и разрабатывать эффективные планы действий.

Развитие интеллектуальных способностей также является важным аспектом обучения. Курсанты изучают широкий спектр дисциплин, включая математику, физику, историю и иностранные языки. Это помогает им не только в профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни.

На кафедре технического обеспечения также проводятся занятия для будущих офицеров по шести дисциплинам, что позволяет им углубить свои знания и навыки в конкретных областях. Это способствует более глубокому пониманию и применению полученных знаний на практике.

Особое внимание уделяется подготовке специалистов по направлению «команда тактического автомобильного обеспечения». Это позволяет им выпускать высококвалифицированных специалистов в области технического обеспечения, готовых к выполнению самых сложных задач.

- Каким дисциплинам на Вашей кафедре уделяется наибольшее внимание? Что необходимо знать и уметь будущему офицеру обучающемуся по вашему специальности?

- Мы делаем акцент на всесторонней подготовке. Военная теория и практика, конечно, занимают центральное место. Курсанты осваивают тактику, стратегию, управление подразделениями. Но важен и гуманитарный аспект — наши курсанты изучают психологию, этику, право. Офицер должен уметь не только эффективно командовать, но и правильно взаимодействовать с людьми, понимать их мотивацию, принимать справедливые решения.

- Помимо технической подготовки, Вы упомянули важность других дисциплин. Какую роль они играют в жизни будущих офицеров?

- Современный офицер — это не только военный профессионал, но и лидер. Он должен быть примером для своих подчинённых, обладать высокими моральными принципами. Поэтому мы уделяем большое внимание обучению этике, праву, психологии. Мы учим будущих офицеров управлять не только боевыми подразделениями, но и человеческими отношениями. Правильное понимание законов, умение общаться с людьми — это те навыки, которые сегодня необходимы для успешной службы.

- Как организовано международное сотрудничество в Академии? Насколько важен обмен опытом с другими странами?

- Международные связи играют ключевую роль в образовательном процессе нашего учебного заведения. Мы активно сотрудничаем с военными учебными учреждениями различных городов, что позволяет нашим курсантам получать уникальный опыт и знания.

Одним из ярких примеров такого сотрудничества является производственная практика наших курсантов на автосборочном заводе ТОО «СемАЗ» в городе Семей. Там они не только наблюдают за процессом сборки таких известных машин, как УРАЛ, SHACMAN, DONGFENG, но и принимают непосредственное участие в этом процессе. Это не только способствует развитию их профессиональных навыков, но и укрепляет региональное сотрудничество в области машиностроения.

Кроме того, наши курсанты проходят производственную практику в АО «Семей Инжиниринг», где осваивают ремонт боевой техники. Это позволяет им получить практические навыки, которые могут быть применены в реальных боевых условиях.

В этом году наши курсанты также посетили город Кокшетау, автосборочное предприятие «КамАЗ–Инжиниринг» по сборке автомобилей марки КамАЗ, где они ознакомились с процессом сборки. Это позволило им не только расширить свои знания о производстве военной техники, но и установить новые контакты с коллегами из других городов.

Участие в международных практических конференциях также является важной частью нашего образовательного процесса. Эти мероприятия дают нашим курсантам возможность познакомиться с новейшими тенденциями и методиками, которые используются в армиях других стран. Это помогает им не только расширить свой кругозор, но и перенять передовой опыт, который может быть применен на практике.

В современном мире армия должна быть готова к вызовам и угрозам, которые могут возникнуть в любой момент. Взаимодействие с другими странами позволяет нам быть на шаг впереди и своевременно реагировать на новые угрозы. Это делает наше учебное заведение одним из лидеров в области подготовки военных специалистов.

- В чём заключается главная миссия Академии? Что самое важное получают выпускники на выходе?

- Наша главная задача — воспитать настоящих патриотов и лидеров, готовых в любой момент встать на защиту Родины. Мы не просто обучаем военному делу — мы формируем личность, человека, который осознает свою ответственность за безопасность страны. Выпускники Академии — это офицеры, которые с гордостью несут свою службу, соблюдают принципы чести, достоинства и справедливости. Они готовы к любым испытаниям, будь то боевые действия или помощь в чрезвычайных ситуациях.

- Спасибо за такое интересное и глубокое интервью. Видно, что Академия действительно является важнейшей частью национальной системы безопасности.

- Спасибо вам! Мы гордимся тем, что вносим вклад в будущее нашей страны, воспитывая тех, кто готов защищать и служить народу Казахстана.