Няню подозревают в убийстве ребенка в Алматинской области

Родители умершего ребенка неоднократно прибегали к помощи женщины для присмотра за их детьми.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Супруги из села Жаналык Алматинской области в очередной раз оставили у няни своих двоих малолетних детей. В тот же день один из них скончался в доме женщины, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

25 марта жительница Алматинской области К. написала в управление полиции Талгарского района заявление на няню Ш. 1993 года рождения, у которой в доме скончался ребенок К. 2021 года рождения.

В полиции завели дело по части 2 уголовной статьи "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности детей".​ Уже на следующий день, 26 марта, дело переквалифицировали на часть 3 уголовной статьи "Убийство".

"6 апреля УП Талгарского района направило в прокуратуру района ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, которое поддержано прокуратурой и направлено в следственный суд для рассмотрения. Досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз", – отметили в надзорном органе.

Как установлено, няня Ш. на протяжении 5-6 месяцев периодически присматривала за малолетним К.

Как пишут паблики, женщина утверждает, что малыша задушила его 3-летняя сестра.