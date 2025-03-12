Нюансы цифровой трансформации

Поездка без стресса

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу сделать Казахстан территорией всеобщей цифровизации и ускоренного развития искусственного интеллекта. При этом республика уже приближается к постиндустриальной модели общества, главной движущей силой которой выступают идеи и инновации.

Сегодня цифровая трансформация затрагивает миллионы пассажиров. Ранее, к примеру, выезд за границу или даже перелет внутри страны мог для граждан обернуться стрессом из-за забытых дома документов или запрета на выезд из-за наличия штрафа.

Как сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун на заседании Правительства, посвященном вопросам цифровизации, сейчас в мобильном приложении eGov Mobile доступны 35 цифровых документов, включая удостоверение личности, свидетельство о рождении, цифровые доверенности на законных представителей.

Чтобы обеспечить легитимность цифровых документов, в законодательство внесены важные изменения, в том числе в Кодекс об административных правонарушениях РК (ст. 640 КоАП). Нововведения обеспечивают полное признание цифровых документов и гарантируют их использование во всех официальных процедурах.

В стране разработаны также дополнительные сервисы, делающие поездки более комфортными. К примеру, сервис проверки запретов на вылет позволяет граж­данам за считанные минуты узнать о наличии такового запрета из-за задолженности. В случае его обнаружения пользователь может сразу же оплатить долг через банковские цифровые сервисы и без проблем отправиться в путешествие или командировку.

По данным Дмитрия Муна, ожидаемый эффект от цифровой трансформации авиационной отрасли приведет к сокращению на 43% документов, предоставляе­мых гражданами и бизнесом. При этом на 34% уменьшится число действий в рамках цифровых процедур.

Так, для государственной регист­рации гражданских воздушных судов сейчас все записи о самолетах и пилотах хранятся в бумажном варианте. Но в скором времени соответствующая информация будет содержаться в электронной базе данных. Инспекторы с планшетами сразу увидят необходимые сведения, акты сформируются в режиме самозаполнения. Как результат, на 30 рабочих дней сократится время оказания госуслуги и в целом уменьшится количество входных документов.

Кроме того, Минцифры рекомендует казахстанским авиакомпаниям рассмотреть возможность использования пассажирами Интернета во время полетов.

Поезд плюс видеохостинг

Как сообщили в Министерстве транспорта в ответ на наш запрос, в сфере пассажирских перевозок совместно с АО «Пассажирские перевозки» и МЦРИАП началась реализация «пилота» по обеспечению пассажиров Интернетом на всей протяженности железнодорожного маршрута посредством спутниковой связи OneWeb. Пилотный проект осуществляется в поезде «Тальго» на маршруте номер 3⁄4, курсирующем между Астаной и Алматы.

В рамках проекта тестируются современные спутниковые технологии, которые позволяют пассажирам пользоваться мессенджерами, социальными сетями и видеохостингом на протяжении всей поездки.

Стабильный Интернет позволяет также оптимизировать внутренние бизнес-процессы по обслуживанию пассажиров и улучшить их качество, к примеру, обеспечить бесперебойную работу мобильных и POS-терминалов для проверки билетов и проведения безналичных платежей.

В сфере морского транспорта планируется масштабирование использования системы TOS по автоматизации бизнес-процессов портовой деятельности в порту Курык. Прорабатывается интеграция TOS с системой DTC в целях оптимизации и повышения качества цифрового взаимодействия между участниками логистики.

Искусственный интеллект на автострадах

На заседании Правительства министр транспорта Марат Карабаев подчеркнул, что в авто­дорожной отрасли также проводится работа по внедрению цифровых технологий.

На всех платных участках автодорог успешно работает система оплаты проезда KazToll. В 2024 году завершена интеграция с системой ЕРАП (Единый реестр административных правонарушений) Генеральной прокуратуры, запущен проект «Средняя скорость». Также внедрена система Smart Road Diagnostic System (SRDS), которая с использованием технологий искусственного интеллекта позволяет сократить время оценки состояния дорог до четырех часов.

В нынешнем году завершится интеграция системы автоматизированных измерительных станций (АСИ) с ЕРАП, что создаст условия для оптимизации административных процедур в отношении тяжелых транспортных средств. На базе существующих цифровых систем создается единая цифровая платформа E-Joldar.

Платформа включит в себя систему сбора и учета информации об автомобильных дорогах и обеспечит прозрачность процессов развития дорожной отрасли, а также надежный контроль и эффективное управление дорожными активами. Внедрение запланировано на первую половину 2026 года.

В 2024 году были завершены выездные обследования и детализированный анализ автодорог с проведением замеров уровня сигнала и определением участков без Интернета. В результате на первом этапе будут установлены 243 антенно-мачтовых сооружения вдоль республиканских трасс.

В рамках национального проекта «Доступный Интернет» в 2027 году мобильным Интернетом будет охвачено 100% респуб­ликанских и областных дорог.