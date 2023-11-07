О ходе завершения уборочной кампании сообщил Минсельхоз

Как сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, общая уборочная площадь сельхозкультур в текущем году составила 24 млн га, что на 652 тыс. больше по сравнению с 2022 годом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК

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На сегодняшний день уборка зерновых завершается во всех регионах страны. По данным акиматов областей, убрано 16,9 млн га (98,7%). При средней урожайности в 9,7 ц/га намолочено 16,4 млн тонн зерна в первоначальном весе, в том числе 11,4 млн тонн пшеницы.

В целом, несмотря на плохие погодные условия, объем ожидаемого валового сбора зерна составляет 16 млн тонн. Этого, с учетом переходящих остатков в объеме 3 млн тонн, достаточно для полного обеспечения страны хлебом и мукой.

Вместе с тем в республике собрано 4,3 млн тонн овощных культур, 3,5 млн тонн картофеля и 1,6 млн тонн маслосемян, в частности, намолочено 747,5 тыс. тонн подсолнечника.

Для своевременного проведения уборочных работ сельхозформированиям было выделено 426 тыс. тонн льготного дизтоплива по цене 250 тенге за литр.

Кроме того, учитывая текущую ситуацию, было принято решение о выделении на сушку зерновых и масличных культур дополнительно 62,5 тыс. тонн льготного дизтоплива.