Депутаты Мажилиса заслушали отчет Высшей аудиторской палаты (ВАП) об аудите системы лекарственного обеспечения страны. Народные избранники похвалили главу ВАП Алихана Смаилова за, как выразился Бакытжан Базарбек, жесткий анализ ситуации, забыв, однако, упомянуть, что такое сложное положение на фармацевтическом рынке страны складывалось не один год и является результатом решений, принятых давно – еще при предыдущем Правительстве. Есть причинно-следственная связь и с принятыми ранее законами в этой сфере.

Так или иначе, проблем действительно немало. Объем фармацевтического рынка Казахстана в 2024 году составил 1,2 трлн тенге, при этом 84% этого объема составляют иностранные препараты. За три года, с 2022 по 2024 год, на финансирование медицинской науки было выделено 58 млрд тенге, однако до сих пор в стране отсутствует система регистрации биомедицинских исследований и реестр клинических баз, констатировал Алихан Смаилов.

– Результативность научных разработок крайне низка. За последние 10 лет зарегистрировано всего два оригинальных отечественных препарата, один из которых не включен в Национальный лекарственный формуляр, несмотря на затраты более четырех миллиардов тенге на его разработку, – отметил глава ВАП.

За три года объем преференций для фармацевтической отрас­ли составил 148 млрд тенге. Тем не менее количество лекарств, поставляемых отечественными производителями, снизилось почти вдвое – с 968 до 507 наименований.

– Отечественные компании наращивают выпуск простых медизделий, а доля реально производимых в стране препаратов сокращается. К тому же только 34 из более чем 200 действующих компаний смогли воспользоваться господдержкой в виде долгосрочных договоров. Слабый мониторинг локализации и инвестиционных обязательств создает условия для злоупотреблений. Примером такого злоупотребления стал случай с частной компанией, которая поставила государству 62 миллиона медперчаток на 8 миллиардов тенге, при этом объем и характеристики этих перчаток совпадали с партией, которую компания закупила в Таиланде, – привел данные главный аудитор страны.

Он также отметил, что некоторые компании используют­ дешевое и плохо очищенное сырье, что может привести к появлению некачественной продукции. Аудит показал, что вывод новых лекарств на рынок занимает годы: для закупки через единого дис­трибьютора препарат должен пройти через пять перечней, что создает искусственные ограничения и способствует завышению цен. Система регулирования цен на лекарства также не обеспечивает их доступность, а наценки достигают 172% (!) на рынке и 35% при бюджетных закупках.

Минздравом уже внесены изменения в Правила ценообразования, пересмотрены регрессивные шкалы наценок. Так, с 1 января этого года все самостоя­тельные закупки медицинских организаций осуществляются в электронном формате через веб-портал Центра электронных финансов. Этот переход стал значимым шагом к повышению прозрачности закупочных процессов в сфере здравоохранения.

По состоянию на 30 мая 2025 года на портале зарегистрировались 778 медорганизаций, заключены договоры на поставку лекарств и медизделий на общую сумму 119,5 млрд тенге. Эти меры позволяют обеспечить прозрачность и автоматизацию сделок, дают возможность эффективно мониторить цены и экономить ресурсы, создавать реальную конкурентную среду. Анализ закупочной кампании показывает существенное снижение стоимос­ти на наиболее востребованные товары, в том числе на экстемпоральные раст­воры – на 11%, шприцы – на 14%, наборы реагентов – на 11%, катетеры – на 5%, пембролизумаб – на 24%. Параллельно с этим ведется работа по развитию отделений клинической фармакологии и госпитальной фармации. До конца 2026 года в медицинских организациях страны плани­руется открыть 441 отделение госпитальной фармации.

Аудит выявил и проблемы с сис­темой фармаконадзора: из почти 8 тысяч сообщений о побочных эффектах за три года был изъят только один препарат. Отмечены и проблемы с несвое­временными контрактами и срывами поставок, что нарушает непрерывность лечения пациентов. В 2022–2024 годах единый дистрибьютор задержал закуп 207 препаратов и не закупил 164 препарата, что привело к нехватке медикаментов и вынудило пациентов приобретать их за свой счет.

Проверка показала, что на 15 самых дорогих препаратов цены в государственном и рыночном секторах различаются до 600%, что связано с незаконной реализацией препаратов, предназначенных для бесплатной амбулаторной помощи.

По итогам двух аудитов были выявлены финансовые нарушения на сумму 741 млн тенге, неэффективное использование средств – на 32 млрд тенге и потери с упущенной выгодой – на 58 млрд тенге. Материалы по 134 случаям переданы в административное производство, а по пяти – в правоохранительные органы.

– Результаты указывают на комплексные проблемы в сфере лекарственного обеспечения. Мы дали Правительству рекомендации, а Минздраву – конкретные поручения. ВАП будет регулярно отслеживать, как продвигается решение этих проблем, – заключил Алихан Смаилов.

Огромный разрыв между закупочными и розничными ценами на медикаменты, а также недостаток прозрачности в процессах государственных закупок действительно вызывают вопросы у населения, которые по Интернету можно отследить, увидев, что один и тот же препарат одного и того же производителя стоит в разы дешевле в том же российском Омске по сравнению с граничащим Петропавловском. Да что тут говорить, в разных аптеках «ножницы» в цене таковы, что невольно приходит на ум – цены на лекарства устанавливаются в буквальном смысле с потолка. Но и это не все. Кто-то на фармрынке страны жонглирует и с закупочными, и с отпускными ценами. Исходя из этого, депутат Марат Башимов видит в сложившейся ситуации признаки фармацевтичес­кого коррупционного сговора. Впрочем, статистика прямо на это и намекает. Так, например, предельная цена раствора Stellar составляла 1 146 000 тенге за единицу, закупка обходилась в 1 008 000 тенге, тогда как в аптеках этот раствор отпускается по цене около… 137 500 тенге. Превышение закупочной цены составило 633%!

Комментируя дискуссию, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов выразил надежду, что обсуждение проблемы и выводы ВАП дадут новый импульс наведению порядка в сфере лекарственного обеспечения, ибо лекарст­венное обеспечение граждан имеет стратегический характер для любого государства. Спикер призвал признать, что рынок лекарств на 84% представлен продукцией иностранного производства. Это говорит о том, что цель, поставленная Главой государства к увеличению к 2025 году доли лекарств и медицинских изделий отечественного производства до 50%, не достигнута.

– На научные исследования в области здравоохранения, как было озвучено, за два года выделено 58 миллиардов тенге. Но мы не смогли увидеть видимые результаты научных разработок. Особую обеспокоенность депутатов вызывает качество отечественных препаратов и используемого сырья при их изготовлении. Очевидно, что отрасль требует системного подхода и более прогрессивного взгляда, – сказал Ерлан Кошанов.

По итогам отчета Мажилис подготовил рекомендации Правительству, уполномоченным органам и акиматам. Депутатами предложены конкретные меры по улучшению ситуации в отрасли.

– Правительству необходимо учесть все наши рекомендации по итогам сегодняшнего обсуж­дения. Со своей стороны мы готовы оказать необходимую помощь, – резюмировал Ерлан Кошанов.

Согласно повестке, депутаты также рассмотрели ряд законопроектов и приняли в работу проект закона, предусматривающего амнистию к 30-летию Конституции. Проектом закона предлагается освободить от отбывания наказания осужденных за преступления, не представляющие существенной угрозы безопасности граждан и государства.