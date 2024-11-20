О погоде в Казахстане до пятницы рассказали синоптики

По республике также ожидаются туманы и порывистый ветер

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, очередной Северо-западный циклон смещается на территорию Казахстана и будет двигаться в восточном направлении, он принесет с собой осадки в виде дождя и снега.

Временами пройдут сильные осадки, ожидаются гололедные явления, в северной половине страны – прогнозируются ожидаются метели.

С 22 ноября западные, северо-западные и северные регионы республики окажутся в зоне обширного Сибирского антициклона, который принесет погоду без осадков.

Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется, добавили синоптики.