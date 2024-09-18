О погоде в Казахстане до пятницы рассказали синоптики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды до пятницы, 20 сентября, предоставили в РГП «Казгидромет, сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, до конца рабочей недели обширный антициклон по-прежнему будет охватывать большую часть Казахстана, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков.

Лишь южная половина страны будет под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, которые принесут дожди с грозами, отметили синоптики.

По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на северо-западе, севере и востоке страны ожидается туман, 19-20 сентября все еще сохранятся заморозки до 2 градусов.