О погоде в Казахстане на 28-30 марта рассказали синоптики

По республике прогнозируются туманы, усиление ветра, на юго-западе - пыльная буря, на севере и востоке - гололед.

Фото: Kazpravda.kz

РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 28-30 марта, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, весь период почти до конца марта западная часть территории республики будет под влиянием пониженного давления, с чем прогнозируется неустойчивая погода.

С прохождением фронтальных разделов, 29 марта на севере, днем в центре, 29-30 марта на востоке пройдут осадки (дождь, снег), днем 30 марта сильный снег с низовой метелью, 29-30 марта на юге, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами.

По республике прогнозируются туманы, усиление ветра, на юго-западе - пыльная буря, на севере и востоке - гололед.

30 марта на севере, востоке и в центре страны ожидается понижение температуры воздуха днем до 5 мороза - 5 тепла.