О погоде в Казахстане на ближайшие три дня рассказали синоптики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на 16-18 мая предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в ближайшие трое суток ожидается неустойчивый характер погоды на большей части страны - Южный циклон принесет с собой обильные дожди с грозами.

Сильные дожди и выпадение града ожидаются 16-18 мая на юге, юго-востоке, 16 мая - на востоке, 17-18 мая - на юго-западе, 18 мая - на северо-западе страны.

Лишь в северных, северо-восточных регионах 16-17 мая прогнозируется прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха до 18-25 градусов, при этом в отдельных районах ночью сохранятся отрицательные температуры.

Несмотря на то, что на большей части страны неустойчивая погода, теплый юго-западный поток будет согревать воздух и температурный фон постепенно вернётся в рамки майского климата, отметили синоптики.