О погоде в Казахстане на ближайшие три дня рассказали синоптики

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 11-13 июля, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, через территорию Казахстана в предстоящие дни будет проходить Западный циклон, с которым на западе, затем на севере и в центре страны ожидаются дожди с грозами, градом и шквалистым ветром.

На востоке, юге и юго-востоке республики, с отрогом уходящего антициклона, ожидается погода без осадков.

"Весь период на севере, в центре, 11-12 июля на северо-западе, 12-13 июля на юге, 13 июля на юго-востоке Казахстана ожидается очень сильная жара до 43 градусов", - отметили синоптики.

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