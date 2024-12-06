О производстве продуктов питания высказался глава Сената

Как он заметил, сложность не в том, что в РК не хотят производить продукцию, а в том, что она получается дорогая

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние годы Казахстану удалось достичь существенного прогресса, как в развитии сельского хозяйства, агропромышленного комплекса, так и по обеспечению продовольственной безопасности. Однако по некоторым позициям все еще есть к чему стремиться. Такое мнение в ходе парламентских слушаний в Сенате озвучил спикер палаты Маулен Ашимбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Он также обозначил четыре ключевых направления, которые нуждаются в повышенном внимании и совместной проработке всеми заинтересованными сторонами.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что для обеспечения продовольственной безопасности и реализации поставленных главой государства задач по развитию сельского хозяйства следует развивать собственное производство и снижать импортозависимость.

«На Первом форуме работников сельского хозяйства президент обозначил стратегические направления дальнейшего развития аграрной отрасли. На сегодня по подавляющему большинству позиций мы сами производим продукты питания внутри страны. Имеются существенные достижения. Но, в то же время, как сегодня отмечалось, по отдельным пяти позициям у нас еще есть импортозависимость. Если анализировать, то становится ясно, что это именно те позиции, которые ежедневно потребляются нашими гражданами, включая творог, сыры, колбасные изделия и сахар. Поэтому очень важно по ним в ближайшие годы обеспечить продовольственную безопасность и собственное производство. Кроме того, важно обеспечить доступность этих и других продуктов питания в целом, цены должны быть конкурентноспособными. Это только кажется, что вопрос простой. Как уже было отмечено сегодня, сложность не в том, что мы не хотим производить эту продукцию. У нас получается дорогая продукция, к примеру мясо. Колбасные цеха у нас ведь в регионах были, но они оказываются неконкурентоспособными по сравнению с производителями других стран. По сырам такая же ситуация. Поэтому к решению этих вопросов нужно подходить комплексно: так, чтобы изделие было доступным по цене, соответственно нужно его удешевлять, использовать современные технологии», – сказал спикер палаты.

К тому же, по его мнению, отечественному рынку сложно конкурировать с производителями других стран из-за недостаточности объемов, которые влияют на удешевление продукции.

Вытекает из этого и вопрос качества продуктов. Поскольку количество – не всегда показатель качества, а в некоторых случаях даже угроза для здоровья населения. В этой связи Маулен Ашимбаев предложил усилить контроль за качеством не только готовых продуктов на прилавках магазинов, но и тщательнее следить за тем, как и чем кормят животных или подпитывают овощи и фрукты.

«Мы знаем, что в животноводстве могут быть использованы разные препараты. В растениеводстве могут быть использованы неорганические удобрения с неоднозначным эффектом, который они могут в дальнейшем оказывать на здоровье граждан. Вроде бы объемы по некоторым позициям нарастили, но как нарастили и какого качества эта продукция? Здесь есть определенные вопросы. Поэтому внимание нужно уделить обеспечению качества питания, которое соответствует национальным и международным стандартам. Для этого нужно модернизировать и строить новые лаборатории, оказывать социальную поддержку специалистам, которые в них работают. В этом направлении нам нужно вместе работать и с другими госорганами, Министерством здравоохранения в том числе, и выделять необходимые средства из республиканского бюджета на эти цели», – указал он.

Четвертым приоритетом Маулен Ашимбаев назвал экспорт продукции сельского хозяйства на внешние рынки. При этом, по его мнению, важно не упускать своих позиций на традиционных рынках РК и постоянно повышать добавленную стоимость, прибыль от которой распределяется между работниками, предприятиями, и государством в виде налогов.

«Мы хотим себя позиционировать не только как страна, которая экспортирует минеральное сырье, но и как экспортер продукции с добавленной стоимостью, переработанной продукции. Сельское хозяйство как раз обладает этим потенциалом: перерабатывать, экспортировать и зарабатывать на этом. Нужно переходить на экспорт переработанной сельхозпродукции, ведь это более высокая добавленная стоимость. Это означает дополнительную прибыль, которая идет на заработные платы работника, государству, как налоги, и предпринимателю как доход. Поэтому добавленная стоимость должна быть высокой», – резюмировал спикер Сената и выразил готовность к дальнейшей активной работе в этом направлении совместно с заинтересованными сторонами.

Отметим, по данным Qazstat, объем импортных макарон в Казахстане превысил показатель местного производства.