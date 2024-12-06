Объем импортных макарон в Казахстане превысил показатель местного производства

Основная часть импортированных макаронных изделий поставлена из стран СНГ – 25,2 тыс. тонн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

За январь-сентябрь 2024 года производство макаронных изделий составило 109,1 тыс. тонн. Производственный показатель снизился на 7,5%.

В то же время импорт макаронных изделий увеличился на 14,6%, достигнув 30,7 тыс. тонн. Удельный вес импортной продукции в общем объеме составляет 22%.

Основная часть импортированных макаронных изделий поставлена из стран СНГ – 25,2 тыс. тонн. Из остальных стран основными экспортерами лапши, спагетти и др. макаронной продукции в Казахстан стали Китай, Республика Корея, Италия и Польша.

За 9 месяцев 2024 года из Казахстана экспортировано 33,8 тыс. тонн макаронных изделий. Основная часть продукции была отправлена в страны СНГ, а также Грузию, Афганистан, Китай, Монголию, Республику Корея, Литву и Германию.