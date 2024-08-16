Как будут бороться с нехваткой лекарств в медучреждениях, рассказали в Минздраве

Здравоохранение
109
Гульмира Кунапия
корреспондент

О нововведениях в сфере лекобеспечения проинформировал в ходе пресс-конференции в СЦК вице-министр здравоохранения РК Ержан Нурлыбаев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основные обращения от граждан заключаются в отсутствии лекарственных препаратов в медучреждениях, передает коррепондент Kazpravda.kz

Для улучшения ситуации в Минздраве намерены совершенствовать механизм планирования, персонифицированного учета и механизма прослеживаемости препаратов.

«То есть когда сама заявка составляется персонально на отдельно взятого пациента. Ее реализация будет направлена на удовлетворение потребности конкретного гражданина у которого есть определённые заболевания. Другая проблема – перебои в поставках для решения этого вопроса на базе единого дистрибьютора («СК-Фармация») будет сформирован нескончаемый запас препаратов, чтобы те организационные вещи, с которыми мы сталкиваемся в начале года, связанные с налаживанием поставки, транспортировки лекарств. Чтобы нивелировать эти вопросы, будет создан неснижаемый запас», – заключил спикер.

Кроме того, Минздрав разработал проект приказа, согласно которому будут созданы прозрачные условия и упрощено ценообразование на лекарства, что позволит снизить их стоимость.

Комплексно этот вопрос будет решаться путём уменьшения участников цепочки распространения лекарств по регионам. Сейчас в ней участвуют региональные медорганизации, дистрибьютор, поставщики, медорганизации, которые реализовывают лекарства.

«Мы в пилотном режиме реализуем проект, когда единственным участником данной цепочки будет «СК-Фармация» и реализация препарата – передача его пациенту тоже будет происходить также через единого дистрибьютора. Это даст сквозной учет препарата и, в случае дефицита, мы сможем передать препарат в регион из другой области, где есть профицит данного препарата», – пояснил спикер.  

Напомним, ранее Антикор раскрыл схемы обмана в работе «СК-Фармации». Незадолго до этого Ерхат Искалиев был досрочно освобожден от должности председателя «СК-Фармация». 

Новым главой стал Еркен Жакатай.

#лекарства #ОСМС #СК-Фармация

Популярное

Все
Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет
Дело жизни имама Абдыкадыра-кари
Последний дозор младшего сержанта Батрканова
Чемпионом Азии и Океании по авиамодельному спорту в классе свободнолетающих моделей стал специалист Президентского центра астанинец Сергей Астрелин
Известный актер Тулепберген Байсакалов попробовал себя в амплуа режиссера
«Любовь к трем апельсинам»: пока люди не утратили способности дружить и любить, злая магия остается бессильной
Наш соотечественник кинооператор Еркинбек Птыралиев стал членом жюри Американской киноакадемии для Оскара-2025
За созданием спектаклей стоит большой труд целой команды профессионалов, где каждый выполняет важную и ответственную миссию
Говорить на казахском модно
Общение помогает учебе. Это лучшая форма изучения языка, уверена Эмма Попеску
Как можно эффективно и увлекательно изучать государственный язык?
Используя квадрокоптеры и другие современные технические средства, пограничники бдительно охраняют священные рубежи Родины
Наказание – хорошо, а воспитание – важнее
Сарань готовится праздновать 70-летие
Касым-Жомарт Токаев поздравил Шахбаза Шарифа с Днем независимости
А у нас на пляже чисто! А у вас?
Бектенов поручил держать ход уборочной кампании на особом контроле
Глава государства отправил поздравительную телеграмму президенту Индии
Альберто Беттиоль будет выступать за Astana Qazaqstan Team
«Защемит сердце, и вновь походы вспомним мы…»
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Новейшей истории Абайской швейной фабрики исполнилось пять лет
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Появится парк на «Колесных рядах»
Интеграция отвечает общим целям
Более 30 лет Япония является другом Центральной Азии и Казахстана
ВИК: в столице прошел республиканский челлендж «Традиции верховой езды»
Современные атомные станции надежны и безопасны
«Аварийное ведро», или Надо просто подождать?
Японец Тецуро Ахико после освобождения из Карлага связал свою жизнь с шахтерским краем
В Иране казнили 29 человек за один день – правозащитники
Необходимо выступать единым фронтом
Казахстанцы стали гораздо чаще переезжать внутри страны
У казахских конных палуанов мало равных соперников
Токаев наградил лучших строителей Казахстана
Крушение авиалайнера в Бразилии: погибли все на борту
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стал уютным заброшенный пляж
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Растет картофель для столицы

Читайте также

Названы самые востребованные медицинские специальности в Ка…
Выявлены ли случаи оспы обезьян в Казахстане
Первый пациент с оспой обезьян зарегистрирован в Швеции
Процедуру подготовки к плановой госпитализации упростили в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]