Как будут бороться с нехваткой лекарств в медучреждениях, рассказали в Минздраве

О нововведениях в сфере лекобеспечения проинформировал в ходе пресс-конференции в СЦК вице-министр здравоохранения РК Ержан Нурлыбаев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основные обращения от граждан заключаются в отсутствии лекарственных препаратов в медучреждениях, передает коррепондент Kazpravda.kz

Для улучшения ситуации в Минздраве намерены совершенствовать механизм планирования, персонифицированного учета и механизма прослеживаемости препаратов.

«То есть когда сама заявка составляется персонально на отдельно взятого пациента. Ее реализация будет направлена на удовлетворение потребности конкретного гражданина у которого есть определённые заболевания. Другая проблема – перебои в поставках для решения этого вопроса на базе единого дистрибьютора («СК-Фармация») будет сформирован нескончаемый запас препаратов, чтобы те организационные вещи, с которыми мы сталкиваемся в начале года, связанные с налаживанием поставки, транспортировки лекарств. Чтобы нивелировать эти вопросы, будет создан неснижаемый запас», – заключил спикер.

Кроме того, Минздрав разработал проект приказа, согласно которому будут созданы прозрачные условия и упрощено ценообразование на лекарства, что позволит снизить их стоимость.

Комплексно этот вопрос будет решаться путём уменьшения участников цепочки распространения лекарств по регионам. Сейчас в ней участвуют региональные медорганизации, дистрибьютор, поставщики, медорганизации, которые реализовывают лекарства.

«Мы в пилотном режиме реализуем проект, когда единственным участником данной цепочки будет «СК-Фармация» и реализация препарата – передача его пациенту тоже будет происходить также через единого дистрибьютора. Это даст сквозной учет препарата и, в случае дефицита, мы сможем передать препарат в регион из другой области, где есть профицит данного препарата», – пояснил спикер.

Напомним, ранее Антикор раскрыл схемы обмана в работе «СК-Фармации». Незадолго до этого Ерхат Искалиев был досрочно освобожден от должности председателя «СК-Фармация».

Новым главой стал Еркен Жакатай.