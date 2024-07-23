Антикор раскрыл схемы обмана в работе «СК-Фармации»

Коррупция
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Агентство озвучило результаты внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности ТОО «СК-Фармация», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как показали результаты анализа, в «СК-Фармация» имеются серьезные коррупционные риски, препятствующие реализации задач по своевременному и качественному обеспечению населения лекарствами и медизделиями, развитию фармотрасли и промышленности.

Так, более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом (всего 1 241 лот в период 2020-2023 годы). Этому способствовали заложенные в правила нормы, которые позволяют определять победителя при поступлении только одной заявки. Фармкомпании, используя эту лазейку в сговоре с другими поставщиками, выигрывали тендеры по максимальной высокой цене. Таким образом не обеспечивались конкуренция и снижение стоимости закупок.

Так, значительная доля экономии (81%) по итогам аукционов в 2020-2023 годы сформирована только за счет 8% всех лотов (567 из 6 513). В каждом третьем лоте (1 969 или 30%) снижение цены вовсе отсутствовало (от 0 до 30 тиын).

Частые отказы поставщиков-посредников от участия на первом шаге аукциона, участие в них парами и «обмен победами» указывают на широкое применение картельного сговора. Это делается для создания мнимой конкуренции и удержания высоких цен закупок, что подтверждается недавними расследованиями, проведенными уполномоченным органом по защите и развитию конкуренции.

При закупе медоборудования тендерной комиссией к аукциону допускались поставщики, заявки которых не соответствовали условиям тендера, а также игнорировались отрицательные заключения экспертов. Здесь же возникали риски необоснованного завышения стоимости закупок. 

Выборочным анализом выявлено 13 договоров по закупу медоборудования, которые имели разную стоимость, но со схожими
техническими характеристиками (риски завышения на 6,7 млрд тенге). При этом, выявленные анализом коррупционные риски способствовали формированию пула компаний, покрывающих значительную долю рынка по предоставлению услуг логистики, хранения и поставке лекарств и медизделий.

Кроме того, непрозрачность процессов заключения долгосрочных договоров способствовала необоснованному обогащению компаний, которые фактически не имели намерения развивать отечественное фармпроизводство (всего заключено 92 договора с 36 отечественными производителями, общий объем закупа составил 315 млрд тенге). Так, в деятельности 8 отечественных производителей (перчатки, шприцы, йод и др.) имеются признаки ввоза зарубежной продукции вместо их реального производства.

На это указывают сведения об импорте, недостаточность ввозимого сырья для производства нужного количества товара, нехватка производственных мощностей, а также аномально низкие показатели по электро- и водопотреблению.

Месяц назад Ерхат Искалиев был досрочно освобожден от должности председателя «СК-Фармация».

#нарушения #Антикор #СК-Фармация

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