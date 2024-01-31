О сейсмообстановке в стране рассказали в МЧС РК

Землетрясение в Китае почувствовали в Алматы, ощутимость составила 2 балла, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК за прошедшие сутки 30 января 2024 года зарегистрировано 6 землетрясений на территории Китая, из них одно с ощутимостью на территории Казахстана в 04:27 часов.

"Эпицентр был расположен в 293 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы - 2 балла. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало. Обстановка стабильная", – отметили в министерстве.

МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.