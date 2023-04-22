О ситуации на казахстанско-узбекской границе рассказали в КГД

Казахстанские и узбекские госорганы перешли на усиленный режим, в Комитете госдоходов обещают в скором времени разгрузить скопление машин в пунктах пропуска.

Фото: gov.kz

Сотрудники Комитета госдоходов МФ РК назвали причины скопления машин на казахстанско-узбекской границе, сообщает Kazpravda.kz.

По данным КГД, большое скопление транспортных средств (порядка 250 авто), ожидающих пропуска в Республику Узбекистан образовалось 20 апреля в связи с погодными условиями.

«В целях увеличения пропускной способности казахстанские и узбекские госорганы по договоренности перешли на усиленный режим. В связи с чем, скопление на пунктах пропуска будет разгружено в ближайшие сроки.

В целях эффективного планирования своего маршрута и исключения простоев на границе, водителям и перевозчикам рекомендуется отслеживать загруженность поста и текущую очередность проезда на интернет-ресурсы ДГД по Туркестанской области (trk.kgd.gov.kz)», - сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В комитете также напомнили, что с 15 февраля 2023 года приостановлен пропуск физических лиц и легковых автомобилей через пункты пропуска «Казыгурт» (РК) – «С. Наджимов» (РУз) и «Атамекен» (РК) – «Гулистан» (РУз).

Таможенный пост «Жибек Жолы» Департамента государственных доходов по Туркестанской области работает в круглосуточном и штатном режиме.

При пропускной способности 150-200 легковых транспортных средств, в настоящее время он пропускает 300-400 транспортных средств.

Напомним, в феврале представители КГД рассказали о планах по внедрению электронной очереди на границе с Узбекистаном.