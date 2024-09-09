О важности развития казахского языка высказался сенатор Жусип

Сенат , Қазақ тілі
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Венера Баталова
корреспондент

Председатель комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Нурторе Жусип принял участие в мероприятии, посвященном празднику «День языков народа Казахстана», передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената

В ходе мероприятия сенатор рассказал о важности языка, как основного средства общения и формы существования культуры нации. Он отметил, что язык является сокровищницей, в которой хранятся культурные ценности — в лексике, грамматике, идиоматике, пословицах, поговорках, фольклоре, художественной и научной литературе, а также в письменной и устной речи.

Особое внимание Нурторе Жусип уделил казахскому языку, подчеркнув его роль как уникального инструмента для укрепления общественного согласия и национального единства, а также для эффективного взаимодействия с институтами гражданского общества в вопросах межэтнических отношений.

Кроме того, парламентарий также отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев придает большое значение развитию и повышению статуса казахского языка как на государственном, так и на международном уровнях.

«Глава государства в своих выступлениях неоднократно подчеркивает важность усиления роли казахского языка, который со временем должен стать языком межнационального общения. Развитие казахского языка всегда будет одной из приоритетных задач государственной политики. Президент считает, что особое внимание следует уделять практическим шагам по расширению сферы его применения. В частности, необходимо увеличивать долю контента и цифровых продуктов на государственном языке в сферах образования, технологий и медиа», - сказал Нурторе Жусип. 

Сенатор отметил, что президент акцентирует внимание на создании детских анимационных фильмов, расширении кинопродукции и научно-познавательной литературы, а также запуске образовательных каналов в социальных сетях. Еще одним важным аспектом видения президента является повышение читательской и письменной грамотности для сохранения чистоты языка среди всех социальных групп, включая молодежь. Реализация этой политики имеет стратегическое значение. Сегодня казахский язык приобретает новый статус, его востребованность очевидна.

Участники мероприятия обсудили вопросы внедрения инструментов искусственного интеллекта для продвижения казахского языка, а также реализации комплекса мер, направленных на расширение его использования в различных сферах.

#Сенат #развитие #казахский язык #язык #Жусип

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