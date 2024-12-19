Объединить усилия власти, бизнеса и общества

Масштабы потерь колоссальные

Проблема контрабанды и контрафакта табачной и никотиновой продукции в последнее время набирает обороты. Страны ЕАЭС ежегодно терпят ущерб в 1,9 млрд долларов. Согласно данным экспертов, больше всего страдает Россия: в прошлом году экономический урон этой страны приблизился к 130 млрд рублей (1,4 млрд долларов). Казахстан – второй по размерам участник ЕАЭС. В 2023 году наш бюджет недосчитался 32 млрд тенге (69 млн долларов).

В Астане в рамках XII Международного форума «Антиконтрафакт» прошла конференция, посвященная этой одной из серьезнейших проблем региона. По данным независимого исследовательского агентства NielsenIQ, объем нелегального рынка табачной продукции в РК вырос в три раза за последние три года и превысил в 2024 году 10%. При этом каналы поставок весьма разнообразны. Один из путей предполагает нелегальные грузы на паромах, которые плывут из ОАЭ в Иран. Затем товар перегружают в фуры и отправляют транзитом через Иран, Афганистан и Таджикистан. В Согдийской области груз пересекает таджикско-кыргызскую границу, проходит через Ош и Бишкек. Из столицы Кыргызстана нелегальные сигареты просачиваются в Казахстан через пять основных контрольно-пропускных пунк­тов – «Айша Биби», «Кордай», «Сыпатай Батыр», «Гродеково» и «Кеген» и далее идут транзитом в Россию, частично оседая на территории соседней республики.

– Масштабы налоговых потерь колоссальные, и для решений в сфере защиты рынка от контрабандной контрафактной продукции необходимо объединять усилия и власти, и бизнеса, и общественнос­ти, – сказал управляющий директор – директор департамента АПК и пищевой промышленности Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Еркен Наурзбеков. – При Комитете госдоходов создан оперативный штаб по борьбе с контрабандой и контрафактом, в задачи которого входит объединять усилия всех участников рынка. В штабе аккумулируется оперативная информация по фактам теневого оборота как от ассоциаций товаропроизводителей, так и от государства, и предлагаются пути решения.

Другими маршрутами, откуда везется нелегальная продукция, являются Китай и Восточная Европа. Отметим, что на казахстанском рынке самыми распространенными марками контрабандных сигарет являются Oris (54,2%) и Oscar (7,8%).

– Важную роль в борьбе с контрафактом в нашей стране играют неравнодушные граждане, сообщая о фактах продажи незаконной продукции. Однако без активного участия государства ситуация может выйти из-под контроля. Целенаправленные проверки и скоординированные меры против нелегального оборота сигарет, завозимых к нам контрабандой, способны не только ударить по преступным схемам, но и сущест­венно увеличить налоговые сборы, – подчеркнул исполнительный директор ассоциации QazSpirits Дмитрий Жуков.

Нелегальный бизнес процветает

Контрабанда табачной продукции наносит многогранный ущерб. Помимо потерь бюджетов стран-участниц, нелегальный рынок стимулирует рост организованной преступности, коррупции и представляет серьезную угрозу для здоровья населения.

– Нужно понимать, что когда в оборот вовлечено 32 миллиарда тенге, а дальше будет только больше, то это огромные деньги, вокруг которых будет формироваться какая-та организованная преступность. А если таковая сложится, то бороться с ней станет гораздо сложнее, – отмечает Дмитрий Жуков.

Согласна с ним и представитель российской стороны – директор АНО «Нацио­нальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» Ирина Бушина. Помимо потерь бюджетов стран-участниц, нелегальный рынок зачастую представляет угрозу здоровью населения, так как продукция сделана, что называется, «на коленке».

– Для таких сложных, чувствительных рынков, как рынок табачных изделий и никотинсодержащей продукции, применяется подход, который объединяет два взаимосвязанных направления: еже­квартальный анализ рынка розничных продаж табачной и никотинсодержащей продукции в региональном срезе и полевые исследования, которые мы проводим, чтобы определить долю нелегального оборота. Такой системный подход является основой для подготовки проектов решений Госкомиссии и принятия управленческих решений по пресечению незаконного оборота табачной продукции на всех уровнях, – пояснила Ирина Бушина.

Ситуацию усугубляет, казалось бы, изначально благая цель – запрет на вейпы и кальяны, которые ввели в Казахстане. По словам Еркена Наурзбекова, это привело к увеличению теневой экономики.

– Вейпы запрещены к продаже, но не к употреблению, и они по-прежнему присутствуют на рынке. Сложилась парадоксальная ситуация: запрет на запрет. Сначала запрещалась продажа несовершеннолетним, но позже решили запретить их реализацию всем. Хотя уже изначально в 110-й статье Кодекса о здоровье запрет, касающийся детей, был. Мы еще тогда предупреж­дали, что при таких обширных сухопутных границах полнос­тью контролировать ввоз запрещенных товаров невозможно. В итоге нагрузка на госорганы выросла, а нелегальный рынок продолжает развиваться.

Аналогично с кальянами. В Кодексе о здоровье уже прописан запрет на использование кальянов в ресторанах, кафе и барах. Однако их личное использование дома не ограничивается, равно как и ввоз кальянных смесей. Мы также говорили, что запрет в пунктах общественного питания вряд ли будет работать. В итоге часть бизнеса ушла в тень, а часть полностью закрылась. Это еще раз подтверждает, что чрезмерное регулирование приводит к обратным последствиям, – говорит Еркен Наурзбеков.

Все это создало неравные условия, и теперь те, кто работал добросовестно, вынуждены уходить с рынка. Легальные компании, соблюдавшие закон, маркировали продукцию, платили акцизы и следили за возрастным ограничением, но в итоге были вынуждены закрыться. А нелегальный бизнес, который и так не соблюдал никаких требований, продолжает работать.

– Теперь у них вообще нет легальных конкурентов, и это тревожит. Мы потеряли контроль над этой отраслью, – пояснил Еркен Наурзбеков.

Пути решения

Между тем эксперты представили ряд мер, которые должны поспособствовать решению проблемы. Они отмечают, что борьба с контрабандной продукцией требует комплексного подхода, включающего ужесточение контроля на границах Кыргызстана при проверке грузов и усиление профилактической работы с оптовыми торговцами на базарах, жесткое пресечение перевозок из Таджикистана в Кыргызстан и в приграничные районы Казахстана. А также необходима разработка взвешенной акцизной политики.

– Мы разработали мобильное приложение, доступное для всех граждан. Оно позволяет проверять и сканировать коды маркировки не только сигарет, но и обув­ной продукции, а также лекарств, – сообщил управляющий директор ТОО «Центр развития цифровой экономики» Алмат Исмаилов. – Недавно мы начали принимать анонимные жалобы от граждан, которые обнаруживают или покупают нелегальные сигареты. На данный ­момент собрано около четырехсот таких обращений с указанием точек продаж, геоданными магазинов и фотографиями. В некоторых случаях граждане прилагают чеки или информацию о переводах через банки. Вся информация передается в госорганы для дальнейшей обработки.

Компания отдельно разработала приложение для государственных служащих. Оно позволяет налоговым инспекторам проводить проверки автоматически: сканировать коды маркировки, получать информацию из базы данных, которая защищена от изменения или удаления. После завершения проверки информация анализируется, что минимизирует коррупционные риски. Приложение автоматически проверяет, соответствует ли код товара данным в базе, и выдает результаты.

Также планируется интеграция с сертификатами соответствия и безопасности, чтобы граждане могли легко получить доступ к информации о продуктах, которыми они пользуются.

Однако проблема лежит и в другой плоскости. Так, по словам Еркена Наурз­бекова, сегодня действуют более 15 нормативно-правовых актов, регулирующих табачный рынок. Это Кодекс о здоровье, законы о СМИ и о рекламе, Уголовный, Налоговый кодексы, КоАП и другие.

– Во всех этих законах и кодексах, а также в различных приказах и обязательных документах содержатся требования, которые регулируют эту деятельность. Есть также наднациональное регулирование, – подчеркивает эксперт. – Мы не утверждаем, что это регулирование не нужно. Но, к сожалению, в некоторых случаях наблюдаются перегибы. Чем больше регулирование на каждом этапе работы легального бизнеса, тем больше издержек это влечет. Регулирование всегда предполагает финансовые, трудовые или административные затраты. Чем выше издержки для легального бизнеса, тем больше пространства для маневра у теневого сектора. Например, контрафакт­ная табачная продукция стоит почти в два раза дешевле легальной. Возможно, уже существующего регулирования дос­таточно, и теперь акцент должен быть на борьбе с нелегальным сегментом.

По его словам, должны быть созданы барьеры, ограничивающие физическую и экономическую доступность нелегальной продукции. На границе нужно усилить контроль, а экономическая недоступность может быть обеспечена через финансовую ответственность, например в рамках КоАП. Нелегальный бизнес должен осознавать, что издержки из-за ответственности будут выше, чем возможная прибыль. К слову, с апреля 2024 года в России введено наказание в виде лишения свободы за нелегальный ввоз табачной продукции сроком до пяти лет, что может стать примером для других стран региона.

– Ответом на сложившуюся ситуацию становится ужесточение законодательства. Тиражирование подобных мер в странах ЕАЭС наряду с ужесточением контрольно-надзорных процедур способно искоренить предпосылки для нелегального оборота в самые короткие сроки, — заключил Еркен Наурзбеков.

Для справки добавим, что объем рынка сигарет в Казахстане составляет около 20 млрд штук в год. При таком объеме доля нелегальных сигарет в 2023 году составила 1,8 млрд штук, или 91 млн пачек. Таким образом, успешная борьба с контрабандой табачной продукции способна не только сократить объемы теневого рынка и обеспечить дополнительные поступления в бюджеты стран ЕАЭС, но и предотвратить преждевременную смертность, связанную с контрафактной продукцией.