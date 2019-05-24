​Объединяя поколения

Передвижной информационно-имиджевый проект «Елбасы. Молодость. Созидание» выделен из более масштабной по объему материалов и тематике экспозиционной программы, которая уже объехала большую часть страны. Он акцентирован на ту часть дея­тельности Первого Президента, которая посвящалась развитию молодежной политики. На открытии проекта в Казахском национальном университете им. аль-Фараби директор библиотеки Амерхан Рахимжанов объяснил, как и почему выбор пал на южный мегаполис.

– Алматы в биографии Первого Президента занимает особое место. Этот город – не только малая родина Нурсултана

Абишевича, здесь прошел период его становления в качестве политического лидера. И самое главное, Алматы – колыбель независимости нашего государства, где были приняты самые первые, судьбоносные решения на заре независимости. В этом проекте представлены уникальные архив­ные материалы тех лет. Это то, что непременно должно знать, видеть и читать молодое поколение казахстанцев, – отметил Амерхан Рахимжанов.

Позже руководитель библиотеки провел панельную лекцию, посвященную актуальным воп­росам молодежной политики в глобальном и региональном контексте и феномену Елбасы как нравственному ориентиру для подрастающего поколения.

Другая часть проекта – комп­лексная выставка «Молодежь – опора нации» – составлялась также в ракурсе достижений казахстанского государства на основе материалов из архивного, музейного и книжного собраний Библиотеки Елбасы. Этот взгляд охватывает как раз те три темы, которые заложены в названии проекта. «Елбасы» – как история независимого Казахстана, неразрывно связанная с именем его Первого Президента Нурсултана Назарбаева. «Молодость» – где отражена государственная политика в области образования и науки с первых лет независимости. «Созидание» – о стратегии, нацеленной на будущее, на созидательную силу общества и граждан с активной жизненной позицией.

Много любопытного приготовили организаторы для выездных экскурсий в рамках проекта «Елбасы. Молодость. Созидание». Так, «Исторический выбор» дает возможность познакомиться с фактами из биографии Елбасы благодаря редким видео- и фотоматериалам, архивным документам. А экскурсия «Исторический выбор. Восхождение» раскрывает тему первых шагов независимого Казахстана к формированию добрососедских отношений и сотрудничеству с внешним миром, здесь можно увидеть по-настоящему уникальные вещи: тезисы и рукописные заметки Елбасы к встречам, личную переписку с главами государств и дипломатические дары.

Проект охватил несколько вузов Алматы, учащиеся которых могли участвовать в лекциях и дискуссиях и посмотреть фильм о Елбасы «Избранный временем».