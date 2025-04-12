Это на 31% больше по сравнению с 2023 годом, передает Kazpravda.kz

Фото: гостиница "Казахстан"

Объем оказанных услуг гостиниц, баз отдыха, гостевых домов, хостелов и других мест размещения в Казахстане за 2024 год составил около 299,8 млрд тенге. Это на 31% больше по сравнению с 2023 годом, когда показатель составил 229 млрд тенге.

Количество объектов размещения увеличилось на 311 единиц и достигло 4 303. Единовременная вместимость возросла на 18 тыс. койко-мест, превысив 226 тыс., что свидетельствует о росте туристской инфраструктуры и повышенном спросе на услуги размещения.

Наибольшие объемы услуг были зафиксированы в следующих регионах:

г. Алматы — 96,3 млрд тенге;

г. Астана — 65,7 млрд тенге;

Акмолинская область — 27,7 млрд тенге;

Мангистауская область — 18,5 млрд тенге;

г. Шымкент — 11,3 млрд тенге.