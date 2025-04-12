Объем оказанных казахстанскими гостиницами услуг составил 300 млрд тенге за год

Туризм
17

Это на 31% больше по сравнению с 2023 годом, передает Kazpravda.kz

Фото: гостиница "Казахстан"

Объем оказанных услуг гостиниц, баз отдыха, гостевых домов, хостелов и других мест размещения в Казахстане за 2024 год составил около 299,8 млрд тенге. Это на 31% больше по сравнению с 2023 годом, когда показатель составил 229 млрд тенге.

Количество объектов размещения увеличилось на 311 единиц и достигло 4 303. Единовременная вместимость возросла на 18 тыс. койко-мест, превысив 226 тыс., что свидетельствует о росте туристской инфраструктуры и повышенном спросе на услуги размещения.

Наибольшие объемы услуг были зафиксированы в следующих регионах:

г. Алматы — 96,3 млрд тенге;

г. Астана — 65,7 млрд тенге;

Акмолинская область — 27,7 млрд тенге;

Мангистауская область — 18,5 млрд тенге;

г. Шымкент — 11,3 млрд тенге.

#Казахстан #туризм #гостиницы #отели

Популярное

Все
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Стартовал новый «зеленый» проект
Начинать надо с себя
В Астане открылась выставка «Ұлы Жеңіс: ерлікке – тағзым, ұрпаққа – үлгі»
За второй хлеб – первый спрос
На севере республики готовы к посевной
Вселенная стала ближе
Никто не забыт, ничто не забыто
Весна показала, где свалки зимуют…
Внутри космического центра
В Уральске открылся OzgeEpic Oral
Прав лишен первый мопедист
Казахстан в третий раз пробился в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг
Аэропорт Алматы – в числе лучших
Киберспорт: не страшно и выгодно
На 11 тыс. га увеличатся картофельные плантации
Статистическая погрешность
Пора переходить на передовые технологии
Главное – творческий подход
Патриотизм, честность и справедливость – залог счастливого и стабильного будущего
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
В каких районах Астаны появятся новые школы
В Петропавловске запустили пешеходные экскурсии
Размышления в контексте истории
Столица собрала юные таланты всех этносов Казахстана
Актер Шарип Серик арестован за абьюз
В Актюбинской области приведут в порядок 464,1 км автодорог
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Путь на Балхаш станет более комфортным
Вручены государственные и почетные отраслевые награды
Продвигая ценности единства и согласия
ЦА – ЕС: новый этап взаимодействия
Расстаются с миллиардами
Джей Ло едет в Астану
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК

Читайте также

В Бурабае построят восемь смотровых площадок
Правительство готово оказывать необходимую поддержку инвест…
Как организовать лучшее автопутешествие по Казахстану
Астана летом станет важным центром культурных событий

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]